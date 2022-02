Balhé Barcelonában: Dani Alves Torres, Aubameyang és Traoré miatt nincs az EL-keretben

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Barcelona hivatalos oldalán tette közzé annak a 24 játékosnak a nevét, akik szerepelhetnek majd az Európa-liga tavaszi kiírásában. A katalán klub csak a harmadik helyen végzett a BL csoportjában, ezzel kvalifikálta magát az EL-be, azonban a szabályok szerint csak három helyen változtathatnak az őszi BL-kereten.

A gránátvörös-kékek ki is használták a három változtatási lehetőséget, a három új támadó: Adama Traoré, Aubameyang és Ferrán Torres kerültek be a módosított listára. Ez viszont azt jelenti, hogy a rutinos Dani Alves idén biztosan nem fogja begyűjteni a vitrinjéből hiányzó EL-serleget, mivel nem került be a nevezettek közé.

Biztosan jól döntött Xavi?

