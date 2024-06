Bajnokok Ligájában érdekelt csapatnál kapott kispadot a portugál sztáredző – HIVATALOS!

José Mourinhót nevezték ki a Fenerbahce vezetőedzőjének.

José Mourinho lesz a török Szuperligában szereplő Fenerbahce menedzsere – jelentette be hivatalos oldalán a klub, amelynek vasárnapi posztjából az is kiderült, hogy mikor mutatják be a portugál sztáredzőt.

A 61 éves portugál szakember Iszmail Kartalt váltja, aki pénteken annak ellenére távozott a Fenerbahcétól, hogy az isztambuli csapat a második helyen végzett a városi rivális Galatasaray előtt, az elmúlt időszakban mindössze egy meccset veszített el, és 99 pontot szerzett.

Szóltak már hírek arról, hogy a Bajnokok Ligájában érdekelt török csapatnál kaphat kispadot a luzitán taktikus. Az átigazolási ügyekben rendszerint jól értesült olasz sportújságíró, Fabrizio Romano korábban már beszámolt arról, hogy a klub és tréner megegyezett egy kétéves szerződésben, és csak a bejelentés időpontja a kérdéses.

A Fenerbahce posztja szerint a hivatalos bemutatás vasárnap, magyar idő szerint 18 órakor történhet meg a csapat stadionjában.

A török klub közösségi oldalán feltöltött nyolc másodperces videóban a tréner úgy fogalmazott:

„Kezdjük meg a közös kalandunkat!”

A Chelsea, a Real Madrid és a Manchester United korábbi menedzsere, José Mourinho az egyetlen edző, aki a Bajnokok Ligáját, az Európa Ligát és a Konferencia-ligát is megnyerte, de nem volt munkája, amióta az AS Romától elküldték.

21 jelentős trófeát nyert 24 éves edzői pályafutása során, amely hazájában, Portugáliában kezdődött a Benficánál, de dolgozott a Porto, az Internazionale és a Tottenham csapatainál is. A londoniak a 2021-es Angol Ligakupa-döntő döntője előtt mentették fel tisztségéből.

Mourinho 2022-ben érkezett a Romához, amellyel behúzta a Konferencia-ligát – ez volt a klub első nemzetközi sikere –, a következő szezonban pedig az Európa Liga döntőjébe juttatta a csapatot, ahol tizenegyesekkel kaptak ki a Sevillától.