Hét angol csapat is főtáblás lehet a következő BL-idényben: ez kell hozzá!

Az Európai Labdarúgó-szövetség a 2024/25-ös szezontól kezdve új formátumot alkalmaz, a 32 csapatos csoportköröket egy 36 csapatos főtábla váltotta fel mindhárom nemzetközi klubsorozatban.

Alapesetben Angliából az első négy csapat indulhatna a bajnokságból a BL-ben, ám az UEFA a szezon végén kioszt plusz egy helyet azon két országnak, amelyik csapatai a legtöbb koefficiens-pontot gyűjtik a különböző európai sorozatokban.

Az első kiírásra ezt a plusz helyet az angolok és olaszok kapták meg, idénre pedig a spanyolok szerezték meg Anglia mellett, így ők öt csapatot is elindíthattak a főtáblán. Igen ám, viszont ebben a szezonban hat Premier League-csapat szerzett indulási jogot, hiszen a Tottenham Hotspur az Európa-liga megnyerésével biztosította a helyét a BL-ben, miközben a bajnokságban csak a 17 . helyen végzett.

Ebben a szezonban pedig az is előfordulhat, hogy Anglia hét csapattal lehet jelen a következő Bajnokok Ligája-szezon főtábláján. Jelenleg az angol csapatok vezetik az extra helyért zajló koefficiens-küzdelmet, és angol kiadásunk arról ír, elég egy döntetlen a még versenyben lévő csapatoktól a plusz egy hely bebiztosításához (az Arsenal és a Liverpool a BL-ben áll még, az Aston Villa és a Nottingham Forest az Európa-ligában érdekelt, míg a Crystal Palace a Konferencialigában szerepel).

Ahhoz, hogy a Premier League-ből hét csapat lehessen ott a következő BL-kiírásban, ennek a forgatókönyvnek kell összejönnie: a Liverpoolnak meg kell nyernie a Bajnokok Ligáját, és az 5/6. helyen végezni a bajnokságban, az Aston Villának pedig az Európai-ligában kellene győzedelmeskednie, és szintén az 5/6. hely valamelyikén végezni a Premier League-ben.

Ezzel az első négy helyezett automatikusan jogot szerezne a BL-indulásra az angoloknál, a Liverpool a sorozat megnyerésével lenne ott, az Aston Villa pedig az El-győzelemmel kvalifikálná magát a Bajnokok Ligájába. Így az extra hely, amit a koefficiens-pontversenyben az angolok megszereznének, a sorban következő hetedik helyezetthez vándorol, amely jelen esetben a Brentford lenne.





