Bajnokok Ligája: óriási bajban az Inter, gálázott a Liverpool

A-csoport

Salzburg-

Szoboszlai Dominik ezúttal is végig játszott, ám most gól illetve gólpassz nélkül. Az RBS a negyedik percben megszerezte a vezetést Berisha révén, ám a Bayern még az első félidőben fordított Lewandowski büntetőjével, valamint Kristensen öngóljával.

A 66. percben még tudott egyenlítreni Okugawa, ám a hajrát már nem bírta az osztrák csapat. Az utolsó 10 percben Flick gárdája négyet is berámolt, így a vége kiütés lett, még ha nem is így nézett ki bő egy óráig.

A Bayern egy győzelemre a továbbjutástól, míg Szoboszlaiék egy ponttal a csoport utolsó helyén állnak

Lokomotiv Moszkva-Atletico Madrid 1-1 (a mérkőzésről bővebben ezen a linken olvashatnak)

B-csoport

-

Az első két fordulóban összesen három pont szerzett a csoport előzetesen egyértelműen továbbjutónak várt csapata, ehhez képest a dolgok jelenlegi állása szerint egyikőjük akár ki is eshet, látva a Mönchengladbach teljestményét.

Az első félidő az Inter saját térfélen eladott labdáiról, a Real Madrid agresszív letámadásáról maradt emlékezetes. Benzema vezető gólja is hasonló szituációból indult, a 25. percben Hakimi ártalmatlan szituációban passzolt pontatlanul, a francia csatár lecsapott a labdára és nem hibázott a ziccerben.

Real Madrid- Inter UEFA champions League - The first half 1st goal for Benzema pic.twitter.com/CKJtOdgSwf