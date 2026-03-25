Szuperrangadókkal indul ma este a harc a döntőért: Bayern–Manchester United és El Clásico a BL-elődöntőben

Women's Champions League

A klubfutball csúcsragadozói csapnak össze ma este, megkezdődik a Bajnokok Ligája 2025/26-os szezonjának végjátéka. Két olyan párosítás vár ránk, amely bármelyik döntőnek beillene: Münchenben a Bayern a Manchester Unitedet fogadja, míg Spanyolországban jön az év legfontosabb El Clásicója a Barcelona és a Real Madrid között. A tét nem kisebb, mint a május 23-i oslói finálé!

Müncheni thriller vagy manchesteri bosszú?

A női Bajnokok Ligája ma esti slágermeccsén az Allianz Arénában feszül egymásnak a Bayern München és a Manchester United. A két óriás párharca mindig tartogat drámát, és a bajorok célja egyértelmű: hazai pályán előnyt szerezni a visszavágóra.

A Unitednél tisztában vannak a feladat súlyával. Marc Skinner, a csapat menedzsere a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón hangsúlyozta:

„Nem is mernék büszkébb lenni a játékosaimra. Ez egy történelmi alkalom a klub számára, és készen állunk arra, hogy megmutassuk, mire vagyunk képesek a világ egyik legjobb csapata ellen.”

A Bayern oldaláról a dán klasszis, Pernille Harder figyelmeztetett az angolok fejlődésére:

„Nagyon jó ellenfélre számítok. A Manchester United rengeteget fejlődött az elmúlt években, rengeteg kiváló játékosuk van.”

El Clásico a BL-ben: Barcelona–Real Madrid

Ha egy Bayern–MU nem lenne elég, a párhuzamos ágon a futballvilág legnagyobb rangadóját rendezik. A Barcelona és a Real Madrid feszül egymásnak, ahol a katalánok a közelmúltbeli sikereikre (például a januári Szuperkupa-győzelemre) építhetnek, míg a királyi gárda a BL-rutinjában bízik.

A katalánok középpályása, Raphinha korábban így nyilatkozott a rivális elleni dominanciáról:

„Nem csak a labdabirtoklásért passzolgattunk. Valódi áttöréseket értünk el az utolsó harmadban, gyors passzokkal és remek mozgással.”

A mérkőzéseket Magyarországon a Disney+ streaming platformján követheted élőben:

A mai menetrend (2026. március 25.):

18:45 – Real Madrid vs. FC Barcelona (Helyszín: Estadio Alfredo Di Stéfano)

21:00 – Manchester United vs. Bayern München (Helyszín: Old Trafford)

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
