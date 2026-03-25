Szuperrangadókkal indul ma este a harc a döntőért: Bayern–Manchester United és El Clásico a BL-elődöntőben

Müncheni thriller vagy manchesteri bosszú?

A női Bajnokok Ligája ma esti slágermeccsén az Allianz Arénában feszül egymásnak a Bayern München és a Manchester United. A két óriás párharca mindig tartogat drámát, és a bajorok célja egyértelmű: hazai pályán előnyt szerezni a visszavágóra.

A Unitednél tisztában vannak a feladat súlyával. Marc Skinner, a csapat menedzsere a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón hangsúlyozta:

„Nem is mernék büszkébb lenni a játékosaimra. Ez egy történelmi alkalom a klub számára, és készen állunk arra, hogy megmutassuk, mire vagyunk képesek a világ egyik legjobb csapata ellen.”

A Bayern oldaláról a dán klasszis, Pernille Harder figyelmeztetett az angolok fejlődésére:

„Nagyon jó ellenfélre számítok. A Manchester United rengeteget fejlődött az elmúlt években, rengeteg kiváló játékosuk van.”

El Clásico a BL-ben: Barcelona–Real Madrid

Ha egy Bayern–MU nem lenne elég, a párhuzamos ágon a futballvilág legnagyobb rangadóját rendezik. A Barcelona és a Real Madrid feszül egymásnak, ahol a katalánok a közelmúltbeli sikereikre (például a januári Szuperkupa-győzelemre) építhetnek, míg a királyi gárda a BL-rutinjában bízik.

A katalánok középpályása, Raphinha korábban így nyilatkozott a rivális elleni dominanciáról:

„Nem csak a labdabirtoklásért passzolgattunk. Valódi áttöréseket értünk el az utolsó harmadban, gyors passzokkal és remek mozgással.”

A mérkőzéseket Magyarországon a Disney+ streaming platformján követheted élőben:

A mai menetrend (2026. március 25.):

18:45 – Real Madrid vs. FC Barcelona (Helyszín: Estadio Alfredo Di Stéfano)

21:00 – Manchester United vs. Bayern München (Helyszín: Old Trafford)

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.