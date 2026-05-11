Kiderült, ki vezeti a budapesti Bajnokok Ligája-döntőt

A május 30-án, szombaton sorra kerülő PSG-Arsenal finálét a német Daniel Siebert vezeti a Puskás Arénában – derült ki az MLSZ tájékoztatásából.

Siebert segítői honfitársai, Jan Seidel és Rafael Foltyn lesznek az oldalvonal mellett. A negyedik játékvezetői feladatokat a svájci Sandro Schärer látja el, míg a tartalék asszisztens a spanyol Guadalupe Porras Ayuso lesz.

A videóbíró-rendszer (VAR) irányításáért szintén német szakember felel: Bastian Dankert kapta a VAR-játékvezető szerepét. Munkáját Robert Schröder segíti asszisztens VAR-ként, míg a technikai segítő a spanyol Carlos Del Cerro Grande lesz.

Az Arsenal örülhet a bíróküldésnek

Az Arsenal játékosai számára nem lesz ismeretlen Daniel Siebert, a német bíró vezette a londoniak hazai BL-elődöntőjét az Atletico Madrid ellen, korábban pedig a Sporting elleni negyeddöntős párharcuk egyik meccsét is.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.