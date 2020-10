Bajban vannak az alacsonyabb osztályú angol csapatok

Nem olyan régen még abban reménykedhettek a klubok, hogy október elejétől lassan visszatérhetnek a nézők a lelátókra. Főleg az alacsonyabb osztályokban vált létkérdéssé a szurkolók jelenléte meccsnapokon. A klubok el is kezdték a bérletek árusítását és az érdeklődés bizakodásra adott okot. Mivel a járványügyi helyzet továbbra sem javul, a brit kormány elhalasztotta azon döntését, miszerint bizonyos számú néző jelen lehet az egyes bajnoki találkozókon.Sajnos az élet és a koronavírus közbeszólt…

Ha sokáig tart a nézők nélküli állapot, akkor nemcsak hogy nem jutnak bevételhez az egyesületek, de az eladott bérletek árát is visszakell majd téríteniük hűséges szurkolóiknak. Ez az összeg akár 200 millió fontot is kitehet.

Természetesen próbálnak a klubok megoldást találni a kialakult helyzetre, de abban az egyben mindannyian egyetértenek, hogy állami segítség nélkül nem bírják soká.

“Klubonként milliókról beszélünk. Lesújtó hírek ezek, főleg hogy ez még egy hat hónapos időszak is lehet. Egy üzlet sem tud így működni. Egyet léptünk előre, majd hirtelen ötöt hátra. Hat-hét hónapot már kihúztunk így. Megtettük amit kellett, türelmesek voltunk, most pedig elvettek tőlünk mindent, épp amikor azt hittük, a szurkolók mindjárt visszatérnek. Ha a kormány ezt akarja tenni, állniuk kell a csekket, méghozzá most rögtön.“ – jelentette ki Darragh MacAnthony, a Peterborough FC elnöke.