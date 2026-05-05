Az újpesti ultrák reagáltak a derbin történtekre, választ várnak a klubtól is

Mint ismert, az Újpest hazai pályán 5-0-s vereséget szenvedett a Ferencvárostól a labdarúgó NB I 32. fordulójában. A meccs után leginkább a szurkolói balhékról szóltak a hírek, amely már a találkozó közben elindult, ugyanis az Újpest-tábor megindult a fradisták felé a negyedik bekapott gól után, az összecsapásba bekapcsolódtak a rendezők is, sőt, többeket le is tartóztattak a hatóságok.

A Ferencváros elleni súlyos hazai vereség után az Újpest Ultras 1992 hivatalos közleményben fejezte ki felháborodását. A szurkolói csoport nyilvános bocsánatkérést vár a klubtól a mutatott játék miatt, egyúttal bejelentették: számukra a lelátón véget ért a szezon, így nem utaznak el a csapat soron következő, Debrecen elleni mérkőzésére sem.

A lila-fehérek legfőbb szurkolói csoportja nem rejtette véka alá csalódottságát a vasárnapi derbit követően. Közleményükben hangsúlyozzák, hogy egy ilyen teljesítmény után a klub részéről az első szónak a bocsánatkérésnek kellett volna lennie a kilátogató tízezer újpesti, illetve a mérkőzést a televízióképernyők előtt követő drukkerek felé. A tábor szerint a csapat egy „elfogadhatatlan és gyalázatos” teljesítménnyel hálálta meg a bizalmat, amivel a saját otthonukban alázták meg az Újpestet és a klub történelmét.

Az Újpest Ultras 1992 közleményét változtatás nélkül közöljük:

"Nem tudunk és nem is akarunk szó nélkül elmenni a vasárnapi mérkőzés mellett. Az első szó, amelynek egy ilyen gyalázatos teljesítmény után el kellene hangoznia a klub részéről, az a bocsánat. Bocsánat a kilátogató 10.000 újpestitől, és bocsánat mindazoktól, akik a televízió előtt követték a mérkőzést, amiért a szurkolók bizalmát egy ilyen elfogadhatatlan teljesítménnyel hálálták meg. Még ennyit sem kaptunk... Hazai pályán, a mi otthonunkban lett újra megalázva Újpest és klubunk történelme. Ez nem csak egy vereség volt a sok közül... ez szégyen és gyalázat volt ismét, amit már nem tudtak emberek benyelni. Mi, szurkolók viszont emelt fővel állunk, mert beletettük az elejétől a munkát. Mi szurkolók telt házzal reagáltunk az összecsapásra, a Tábor látvánnyal és erős szurkolással szállt bele a meccsbe. Büszkék vagyunk minden egyes újpestire, aki ott volt, aki megtöltötte a stadiont és akik azt akarták minden erejükből, hogy az Újpest újra sikeres legyen. Mi adjuk ennek a klubnak a lelkét – és ezt senki nem veheti el tőlünk. Újpest közössége egy nagy család, annak minden jó vagy olykor kevésbé jó döntésével. Újpest - ferencvárosi derbi a következő szezonban is meg lesz rendezve, amire az Újpest Tábor ugyanúgy fog készülni, mint eddig, valamint amire ugyanúgy ki fognak látogatni a családok is, mint eddig tették, mert ez Magyarország legjobban várt futballeseménye. Újpesti újpestinek nem ellensége, itt mindenki, ahogy eddig is biztonságban lesz. De hangsúlyozzuk, ez az összecsapás a derbi. Egyelőre csak a szurkolók miatt maradhat ez meg ez a jelző. Azonban már most jeleznénk szurkolótársaink felé, hogy Debrecenbe nem utazik el a Tábor, számunkra ezzel a meccsel véget ért a szezon a lelátón. Közös meccsnézésre fogunk benneteket invitálni, aminek részleteivel később jelentkezünk."

Forrás: Öltözőn Túl

