Az Újpest-Fehérvár meccs hőse: "Ha nyerünk, felőlem négy embert is kiállíthatnak tőlünk"

Példátlan kiállítási hullám sújtja az Újpestet az OTP Bank Liga idei szezonjában. A lilák a tíz fordulóból négyet is emberhátrányban kellett, hogy befejezzenek, ráadásul háromszor már az első félidőben villant a piros lap.

Michael Oenning együttese a legutóbbi, MOL Fehérvár elleni találkozón is nyolcvan percen keresztül volt kénytelen tíz emberrel játszani, ennek ellenére mégis megnyerték a találkozót 1-0-ra.

A mérkőzés hőse, a gólszerző Csongvai Áron az M4 Sportnak adott interjújában elevenítette fel az Újpest idei első győztes bajnokiját.

"Nagyon szép emléknek marad meg bennem is a siker, rég éreztem magam ilyen felszabadultnak. Főleg az első győzelem miatt volt ilyen felemelő az este, hiszen végre kiszabadultunk a nyomásból, de nyilván extra töltetet adott, hogy az én gólommal nyertünk...Azt nem állítanám, hogy jól vagyunk, de mindenképp jobban. Életbevágó volt, hogy elinduljunk a megfelelő az úton, ez végre sikerült az elmúlt két találkozón. Azt mindenképpen hozzátenném, a Gyirmót-meccset leszámítva a játékunkkal nem volt probléma a szezon elején, motivált volt a csapat, mindig győzni akart. Egyszerűen csak nem volt szerencsénk, nem tudtuk lezárni, eldönteni a mérkőzéseinket. Fontos volt, hogy gólokat tudtunk szerezni Budafokon, a Fehérvár-meccsen pedig tényleg heroikusan, egymásért és a klubért küzdve nyertünk" - mondta a 20 esztendős futballista.

Csongvai hozzátette, fizikailag jóval megterhelőbb, de már kezdenek hozzászokni, hogy állandóan tíz emberrel kell játszaniuk..

"Mi is sokat beszélgetünk erről a csapaton belül, nagyon érdekes, hogy tíz meccsből négyen is kaptunk piros lapot, ebből hármat az első félidőben. S mégis mindig lőttünk gólt emberhátrányban, a Fradi-meccset leszámítva pontot, pontokat szereztünk... A sok piros lap szerintem pech, hiszen ezek a szituációk teljesen vétlenek voltak. Emberhátrányban jól megy, lassan a 11-11 elleni játékot is ilyen szintre kellene emelnünk…" - mondta a középpályás, hozzátéve, hogy nem szidták le Pauljevicset a korai piros lap miatt.

"Ezek a szituációk bárkivel megtörténhetnek. Nyilván nem örültünk neki, és soha nem dicsérgetjük a kiállított játékost, de az eredmény is azt mutatja, hogy érte is tudtunk küzdeni a Fehérvár elleni találkozón. Biztos vagyok benne, hogy nem piros lap volt a terve, szerencsére csak egy meccses eltiltást kapott."

Csongvai elmondta, a három pontért utaznak Mezőkövesdre is.

"Kemény meccs lesz, hiszen az edzőváltást követően remekel az ellenfelünk is, az utolsó fordulóban pedig sorstársak voltunk, hiszen ők is emberhátrányban nyertek. Mindkét együttes bizonyította, soha nem adja fel, de úgy gondolom, hogyha saját magunkra fókuszálunk, sikeresek lehetünk...Ha nyerünk, felőlem négy embert is kiállíthatnak tőlünk (nevet). Viccet félretéve, most már örülnénk neki, ha piros lap nélkül maradnánk, a sok eltiltás sem segít nekünk, de most valamennyi bajnokin a három pont fontos, ennek kell alárendelni mindent!"

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A cikk lejjebb folytatódik

A Mezőkövesd-Újpest bajnokin a hazaiak győzelme 2,08, a döntetlen 3,50, míg a vendégek sikere 3,30-szoros pénzt hozhat.