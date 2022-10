Az Újpest edzője sajnálja, hogy nem kapott ki több góllal a Crvena zvezda otthonában a Fradi

Egy apró mosoly kísérte az Újpest trénerének mondatait.

"Meglepett, ahogy a Ferencváros hozzáállt ahhoz a találkozóhoz. Olyan érzésem volt, mint ha ötven százalékkal vetették volna bele magukat a küzdelembe" - kezdte a sportal.rs-nek adott interjújában Milos Bogicsevics, az Újpest erőnléti edzője. A szakember hozzátette, a zvezda ellen nem lehet úgy kimenni a pályára, főleg nem Belgrdában, hogy különösebb erőfeszítés nélkül játszik egy csapat, aki azt is elmondta, szerinte nem reális a különbség. "Talán még szerencséje is volt a Fradinak, mert nagyobb különbséggel is kikaphatott volna. Nagy Újpest-szurkolóként sajnálom is, hogy nem lett súlyosabb vereség a vége."

A belgrádi lap az interjú végéhez hozzáfűzi, egy apró mosoly is megjelent Bogicsevics arcán az utolsó mondatoknál.

