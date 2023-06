Az újoncnál folytathatja a Ferencváros távozója

A külföldi ajánlatok ellenére maradhat hazánkban.

Egyre valószínűbb, hogy a Ferencváros magyar válogatott játékosa, Vécsei Bálint szerződése lejártával a hó végén távozik a zöld-fehérektől, és immár az is kiderült, hogy az NB I-be visszatérő Diósgyőri VTK a legnagyobb esélyes a szerződtetésére.

Az NB1. hu információi szerint diósgyőri forrásokból úgy értesült, hogy a Ferencváros 12-szeres magyar válogatott játékosa, Vécsei Bálint a DVTK-val tárgyal.

A bajnoki címvédő éppen a mai napon utazott el az ausztriai edzőtáborába, Vécsei azonban nem tartott a csapattal, és mivel nem tagja Marco Rossi magyar válogatott keretének sem, minden bizonnyal azért, mert elhagyja a klubot.

A forrás úgy tudja, hogy a korábban a Luganóban is megforduló középpályást svájci csapatok is figyelték a tavasszal.

A Kazincbarcikán és a Honvédnál nevelkedett, majd a svájci Luganót és az olasz Leccét is megjárt futballista 2019 nyarán került a zöld-fehérekhez, de első két szezonjában, Szerhij Rebrovnál csak peremember volt. Ezután Peter Stöger már rendszeresen számított rá, és ez a helyzet Sztanyiszlav Csercseszovnál is az orosz edző érkezése óta, ennek köszönhetően Vécsei a válogatottba is vissza tudta verekedni magát.

Vécsei az elmúlt szezonban 19 bajnokin, hat nemzetközi kupaselejtezőn és nyolc Európa-liga-mérkőzésen lépett pályára, de az utolsó hetekben sérülése miatt harcképtelen volt.