Az újabb vereség után ismét téma Solskjaer menesztése

Egy újabb fájó vereséget szenvedett el a Manchester United: ezúttal a városi rivális City vitte el a három pontot az Old Traffordról, a Vörös ördögök most is csak szenvedtek a pályán.

A Manchester City Bailly öngóljával és Bernardo Silva találatával 0-2-re verte az örök rivális Unitedet, Solskjaer csapata pedig ismét csak árnyéka volt önmagának. A mostani vereség után ismét Solskjaer menesztése a téma a szigetországi sajtóban, Mark Doyle, a Goal.com újságírója szerint a United már olyan problémával áll szemben, amit inkább előbb, mint utóbb kell orvosolni.

A Liverpool elleni 0-5-ös vereség után bár a Tottenham ellen javítottak Ronaldóék, de egy komolyabb játékerőt képviselő csapat ismét olyan dominanciát tudott mutatni a United otthonában, mintha csak egy edzőmeccset rendeztek volna szombat délután. Doyle kiemeli, hogy a mérkőzés első 15 percében 74 százalékban birtokolta a labdát a Manchester City, ez a mutató a meccs végéig is 68 százalékos volt. A vendégek 16-szor próbálkoztak kapura lövéssel, míg a hazaiak csak ötször, Guardiola csapata a beadásokkal és a bemozgásokkal is gyakorlatilag szétzilálta a Vörös ördögök védelmét, míg a túloldalon Ronaldo egyedül szenvedett a bekkek szorításában.

A Manchester United kilátástalan helyzetét jól példázza, hogy a mérkőzés lefújása pillanatában a szurkolók kifütyülték a csapatot, Solskjaert pedig csak a vendég drukkerek éltették az összecsapás alatt…

A BL következő fordulójában a Villarreal a Manchester Unitedet fogadja, a hazai győzelem 3,60, a döntetlen 3,70, a vendég siker 2,00-szoros pénzt fizet.