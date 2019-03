Kepa bravúrokkal tért vissza, idegenben tudott nyerni a Chelsea

Zsinórban a második londoni derbijét nyerte meg Sarri csapata.

A Premier League 29. fordulójában a Fulham a kirúgott Claudio Ranierit váltó Scott Parkerrel a kispadon sem sikerült hazai pályán bravúrt végrehajtani a Chelsea ellen, Maurizio Sarri együttese 2-1-re nyerte meg a mérkőzést.

A Chelsea magához ragadta a kezdeményezést, és a 20. percben Azpilicueta beadására Gonzalo Higuain érkezett, és pontosan lőtte ki a rövid alsó sarkot.

A vendégek góljára azonban viszonylat gyorsan jött a válasz a Fulham részéről, miután Calum Chambers egy szöglet után teljes üresen maradt a Kékek tizenhatosán belül, és élni is tudott a lehetőséggel.

A Chelsea játékosai nem illetődtek meg az egyenlítéstől, és és a 31. percben Hazard lekészítése után Jorginho csavart 18 méterről gyönyörűen Rico kapujába. Ez volt a sokat kritizált olasz középpályás második gólja a szezonban, legutóbbi még az első fordulóban tudott betalálni.

A második félidőben a Fulham mindent megtett az egyenlítésért, és több lehetőséget is kialakítottak, Kepának több nagy védést is be kellett mutatnia, a legnagyobb bravúrra pedig a 89. percben Mitrovic fejesét követően volt szükség.

A hosszabbításban ugyan Sessegnon bevette a Kékek kapuját, de a játékvezető ezt a találatot les miatt érvénytelenítette.

A hazai erőfeszítéseik végül hiábavalónak bizonyultak, és a Chelsea sem tudott élni a kontralehetőségekkel, így az eredmény változatlan maradt, és így a Kékek 2019-ben először tudtak nyerni idegenbeli bajnokin.

A Tottenham elleni sikert követően tehát a Chelsea ismét begyűjtötte a három pontot, és ezzel az Arsenalt egy pontra megközelítették a tabellán, miközben egy meccsel kevesebbet játszottak. A Fulham változatlanul a 19. helyen áll, és 10 pont választja el őket a bennmaradást érő 17. helytől.

A Premier League vasárnapi eredményei:

Watford 2 - 1 Leicester City

Fulham 1 - 2 Chelsea

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!