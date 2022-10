Az U18-as válogatott edzője méltatta a City debütáló magyarját

"Látszik a futballján, hogy a Manchester Cityből érkezett."

Amint arról mi is beszámoltunk, először kapott meghívást az U18-as válogatott keretébe Michael Okeke, a Manchester City angol-magyar kettős állampolgárságú fiatalja, aki a héten az osztrákok elleni felkészülési mérkőzéseken be is mutatkozott a meggypiros címeres mezben.

A 17 esztendős középpályás kedden, az 1-1-es mérkőzésen kezdőként 78 percig volt a pályán, míg csütörtökön a kispadról szállt be a szünetben a gól nélküli döntetlen alkalmával.

Babó Levente, az U18-as válogatott szövetségi edzője így értékelte Okeke teljesítményét:

„Kíváncsian vártuk, hogy milyen játékos, milyen személyiség. Hosszú ideje szó volt arról, hogy csatlakozik hozzánk, és a magyar utánpótlás válogatottakban pályára lép. Nagyon örülünk, hogy itt van. Nagyon jó mentalitású, nagyon jó fizikai adottságú játékos, akin látszódik, hogy milyen szinten edz, milyen szinten játszik. Látszik a futballján, hogy a Manchester Cityből érkezett."

Az M1 stábja Okekét is „mikrofonvégre kapta” a csütörtöki találkozó után, aki elmondta, édesanyja és Magyarországon élő nagyszülei révén kötődik az országhoz, többször járt már itt. Ami a játékstílusát illeti: az egész pályát bejátszó középpályásnak tartja magát, és szívesen „dobja támadásba” társait. Jól érzi magát a Citynél, ahol összetartó közegbe került, sokat fejlődött az elmúlt évek alatt, és továbbra is az a célja, hogy napról napra jobb legyen - idézi a játékost az m4sport.hu.

