Az RB Leipzig is beszáll a Salzburg támadójáért folytatott csatába

A 19 éves csatárért sorban állnak Európa élcsapatai.

A németek sportigazgatója, Markus Krosche rettentően elismerően nyilatkozott a Red Bull Salzburg támadójáról, Erling Braut Haalandól a Bildnek.

- Mind a bajnokság, mint pedig a Bajnokok Ligájában kiváló munkát végez. Nagyon jó játékos, szeretnénk őt leigazolni a nyáron.

Ezzel is utalt az sportigazgatója többek között a Manchester Unitednek, a Barcelonának vagy éppen a Juventusnak, hogy ők is is igencsak komolyan gondolják a norvég csatár szerződtetését.

Ez azonban közel sem meglepő, hiszen a 19 éves támadó hihetetlen mutatókkal rendelkezik idén.

A 2019/2020-as szezonban már 26 találatnál jár 18 mérkőzést követően, ráadásul ezek közül hetet a BL-ben szerzett.

Az RB Leipzig csatára, Timo Werner is kiválóan formában van és ez idáig 11 gólig jutott 11 találkozón a Bundesligában, de közel sem biztos, hogy jövőre is a németeket erősíti majd a 23 éves játékos, ezzel pedig igencsak aktuálissá válhat Haaland szerződtetése.

A Bikák viszont csak nyáron szeretnék leigazolni a fiatal támadót, míg a , a vagy a akár már a téli átigazolási időszak folyamán lecsapna a norvégra.

A németeknek tehát az egyetlen esélyük az a két klub közötti kiváló viszony lehet, valamint az, ha kifizetik a 30 millió eurós kivásárlási záradékot a Red Bull Salzburgnak mielőtt valamelyik óriás elhappolná előlük a csatárt.

Érdekesség, hogy 2011 óta Haaland lehet a 18. olyan játékos, aki az osztrák együttestől érkezik az RB Leipzig csapatához.

