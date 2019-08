Az olasz fővárosban folytatja a United játékosa

A védője, Chris Smalling Olaszországba utazik, hogy a Roma kölcsönjátékosa legyen.

Ole Gunnar Solskjaer ezt sajtótájékoztatóján erősítette meg.

Az angol bekk Harry Maguire érkezésével létszámfelettivé vált a Unitednél, így a több játéklehetőség reményében távozott kölcsönben.

A Roma a nyár elején elengedte Kostas Manolast a Napolihoz, és Smalling mellett Dejan Lovren és Daniele Rugani iránt is érdeklődtek.

A cikk lejjebb folytatódik

Smalling már az orvosi vizsgálatokon is átesett a Románál.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!

Chris Smalling has arrived in Rome and completed a medical... 👋🏥 #ASRoma pic.twitter.com/AH5SN1g0cf