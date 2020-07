Az NB II-es Vasas szerződtette az NB I-es gólkirályt!

Egy átigazolás, ami sok mindent elmond a magyar labdarúgásról: az -ben 13 góllal gólkirályi címig jutó Radó András, az NB II-es Vasasban folytatja pályafutását.

A ZTE színeiben, a hazai futball történetének leggyengébb mutatójával csúcsra érő támadó négy évig érvényes szerződést kötött az élvonalba vágyó piros-kékekkel. Radó András 2013-ban a szezon felfedezettje volt, aztán 2016-ban bajnok lett a Ferencvárossal, amellyel -győzelmeket is szerzett. A Vasas ingyen jutott a játékoshoz, hiszen nyáron lejárt a szerződése Zalaegerszegen.

„Radó Andrást nem kell bemutatni a Vasas-szurkolóknak, ahogy általában a magyar labdarúgás kedvelőinek sem – mondta a klub honlapjának Nagy Miklós, a Vasas sportigazgatója. – Komoly fegyverténynek tartom, hogy ismét az élvonal aktuális gólkirályával sikerült erősítenünk. Radótól azt várom, hogy az előző szezonban tapasztalt kiemelkedő teljesítményéhez hasonlóan fontos gólokkal, hasznos gólpasszokkal, agilis, látványos és eredményes támadójátékkal segíti majd csapatunkat a bajnoki címhez és azt követően az élvonalban is meghatározó játékosunk lesz. Labdarúgóként a legjobb korban van és bízom benne, hogy a Vasasban tud kiteljesedni a pályafutása, melynek érdekében hosszú távú, négy évre szóló szerződést kötöttünk vele.”

Radó András a Haladásban nevelkedett, majd a , a és végül a ZTE játékosa volt, eddig 204 NB I-es meccsen szerepelt, most az NB II-es találkozói számát növelheti.

„Nagyon örülök, hogy ekkora múltú és tradícióval bíró klubhoz csatlakozhatok – mondta a Vasas oldalának a támadó. – Nagy Miklós sportigazgatóval több alkalommal is tárgyaltunk a szerződtetésemről, az egyeztetések során pedig végig azt éreztem, hogy határozottan és őszintén szeretne a Vasas keretében látni engem. Boldog vagyok, hogy ez sikerült és ma aláírással is véglegesítettük a megállapodásunkat. Mindeközben természetesen figyeltem a klubot, az itt zajló munkát, és nem túlzás azt állítanom, ha nincs a koronavírus miatti kényszerszünet, akkor a Vasas most NB I-ben lenne. A klubon és a csapaton is egyértelműen látszik az a koncepció, amit felvázolt számomra a sportigazgató és ami télen elkezdődött Angyalföldön. Engem is ez fogott meg, ez volt a döntésem fő oka. Volt külföldi lehetőségem, de ez a hosszú távú gondolkodásmód és a hozzátartozó tervek, melyek a Vasasnál tetten érhetőek, egyértelművé tették a válaszomat. Rendkívül motivált vagyok és szeretnék minél hamarabb csatlakozni a csapathoz, szeretném a klubot hozzásegíteni ahhoz, hogy újra NB I-ben szerepelhessen.”

A Vasas honlapján közölte, hogy több NB I-es és külföldi klubbal is versenyben volt a játékos megszerzéséért.