Az MU megállapodott Jadon Sanchóval - sajtóhír

Angol lapértesülések szerint Jadon Sancho mindenben megegyezett a Manchester Uniteddel. A Vörös Ördögök tavaly nyáron is megkörnyékezték a Borussia Dortmund szélsőjét, ám akkor a németek 108 millió font alatt nem engedték el a 21 esztendős játékost, most viszont sokat spórolhat a United. A hírek szerint ugyanis a BVB 81,5 milliós ajánlatot is elfogadna, ezzel úgymond feláldoznák Sanchót annak érdekében, hogy Erling Haalandot a klubnál tartsák.

Ez még mindig klubrekordot jelentő összeg lenne az Old Traffordon, az MU eddigi legdrágább igazolása Harry Maguire volt két évvel ezelőtt, akkor 80 millió fontot fizettek a Leicesternek a védő játékjogáért.

A lap szerint Manchesterben már minden feltételben megállapodtak Sanchóval, még a Dortmunddal kell egyeztetni, ugyanis az MU kisebb részletekben akarja utalni a vételárat, ám a sárga-feketék ezzel nem elégedettek.

A transzerrel a Vörös Ördögök a városi rivális City zsebében is hagyhatnak némi pénzt, hiszen Sancho 2017-es átigazolásakor olyan zálog is került a szerződésébe, miszerint továbbértékesítés esetén a kékek részesülnek az átigazolási díjból.

Sancho a Dortmund színeiben eddig 137 mérkőzésen lépett pályára, melyeken 50 gólig jutott, az angol válogatottban 18/3 a mutatója.

