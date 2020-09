Az MLSZ közzétette biztonsági protokollját a Szuperkupa döntő előtt

Szeptember 24-én rendezik meg a -Sevilla UEFA Szuperkupa fináléját, amely hosszú idő után az első olyan nemzetközi klubmérkőzés lesz, amelyet nézők előtt rendeznek. Az UEFA amolyan tesztként is tekint a találkozóra, hiszen élesben is kiderülhet, mennyire működnek a tervezett biztonsági előírások.

Az MLSZ és az UEFA a következő intézkedéseket vezeti be a mérkőzésre:

– A Puskás Aréna teljes kapacitásának mindössze harminc százalékát használják ki a szurkolók.

– A külföldről érkező szurkolók kizárólag 72 óránál nem régebbi negatív koronavírus-teszttel léphetnek be az országba.

– A Németországból és Spanyolországból érkező szurkolók mozgása elkülönítve történik, így az utazás, a stadion megközelítése és elhagyása során sem érintkeznek másokkal.

– A mérkőzésre érkező külföldi szurkolók legfeljebb a belépéstől számított 72 óráig tartózkodhatnak az országban.

– Az eseményen résztvevő összes dolgozónak járványügyi nyilatkozatot kell tennie, számukra is kötelező a hőmérséklet-ellenőrzés a Puskás Arénába való belépéskor.

– A Puskás Arénába való belépéskor mindenkinek kötelező testhőmérséklet-mérésen kell átesnie (37,8 C vagy afölötti testhőmérséklettel nem lehet belépni a stadionba).

– Az orrot és szájat eltakaró maszk használata mindenki számára kötelező a stadion területére való belépés után, az arénában történő mozgásnál. A jegyeken szereplő ülőhely elfoglalása után is ajánlott a maszkviselés.

– A szurkolóknak a lelátón és a stadion területén tartaniuk kell a 1,5 méteres távolságot a több szurkolótól, ebben a stadion teljes területén kihelyezett jelölések segítik őket.

– A lelátó elfoglalható helyeinek kialakítása során is figyelembe vették a 1,5 méteres távolságtartásra vonatkozó előírást.

Korábban Csányi Sándor, az MLSZ elnöke mondta az M4Sportnak, hogy szerinte nem kockázatos megrendezni a finálét Budapesten.

„Érvényes koronavírus-teszttel jöhetne, mindenkit lázmérőzni fogunk, a távolságtartásra odafigyelünk. Én nem gondolom azt, hogy szignifikáns veszélyt jelentenének az érkező vendégek.”

A mérkőzésre 20 ezer jegyet értékesítenek, ebből 3-3 ezret a két döntős, a Bayern München illetve a Sevilla szurkolói kapnak meg. A Bayern München-Sevilla mérkőzést szeptember 24-én rendezik meg a Puskás Arénéban.