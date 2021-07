Az MLSZ fellebbez az UEFA döntése ellen

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Csányi Sándor, az MLSZ elnöke hosszabb interjút adott a Mandinernek, melyben elmondta, az MLSZ fellebbezni fog az UEFA döntése ellen.

Mint ismeretes, az Európai Labdarúgó Szövetség három zárt kapus meccsre büntette Magyarországot, ahogy fogalmaztak "diszkriminatív szurkolói megnyilvánulások" miatt.

Csányi elmondta, még várják az UEFA részletes indoklását, de az MLSZ mindenképpen fellebbezni fog a szervezet határozata ellen.

„Rendkívül igazságtalan, hogy néhány ember tette, viselkedése miatt több tízezer, a futballért rajongó szurkoló kényszerül a stadionon kívülre. Remélem, végül minden szurkoló megérti, hogy akár egyetlen sportszerűtlen néző tette is szigorú következményekkel jár diszkrimináció vagy rasszizmus esetén" - mondta, s hozzátette, a kamerafelvételek alapján mindent megtesznek azért, hogy akiket felelősség terhel, polgári jogi eljárásban feleljenek a tettükért.

Az elnök a válogatott teljesítményét így értékelte:

"Becsületes helytállást vártunk el a csapattól. Ezt a célkitűzést a válogatott messze túlteljesítette. Szervezettségben, fizikálisan, csapategység terén, mentalitásával és taktikailag is felnőtt a csoportban szereplő válogatottak mellé. Külön ki kell emelni, hogy mind a három csoportmérkőzésen az elsőtől az utolsó pillanatig magabiztos, küzdő, egy az egy elleni játékot is vállaló csapatot láttunk magyar mezben. Bízom benne, hogy ez az önbizalom a következő időszak mérkőzéseire is megmarad."

