Az Inter és a Manchester United megegyezett Lukaku átigazolásáról

Romelu Lukaku csatlakozhat az Interhez, miután a elfogadta az olaszok legutóbbi ajánlatát.

A The Guardian értesülései szerint a milánóiak bónuszokkal együtt végül 70 millió fontot fizetnek a belga csatárért.

Az korábban már tett egy ajánlatot a játékosért, de akkor még a Manchester United egy 80 milliós vételárat fogalmazott meg, most azonban már belementek az üzletbe, amely során 64.7 millió font mellett további 5.3 milliót kapnak bónuszok formájában.

Antonio Conte nagy csodálója a csatárnak, és már korábban a -hez is szerette volna leigazolni, most pedig végre teljesül a kívánsága.

Lukaku már meg is egyezett a szerződése feltételeiről a kék-feketékkel: öt évre ír alá, és heti 300 ezer fontot fog keresni.

A belga csatár már megérkezett milánóba, hogy részt vegyen a kötelező orvosi vizsgálatokon, mielőtt végleg aláír az Interhez.

Romelu Lukaku has just arrived in Milano! More than 200 Inter fans here to wait him at 2am. @SkySport ⚫️🔵🛬 pic.twitter.com/Iapb9c0Ioy