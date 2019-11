Az idény végéig a kispadon maradhat a Bayern ideiglenes vezetőedzője

Úgy tűnik, hogy hosszabb távon marad a bajoroknál a szakember.

A Goal német kollégáinak információja szerint Hansi Flick marad a trénere, legalábbis a 2019/20-as idény végéig.

Habár a Tottenhamtől menesztett Mauricio Pochettino neve is felmerült Niko Kovac lehetséges hosszú távú utódjaként, a bajor klub vezetése nem tervezi most az argentin mester szerződtetését.

Flick munkájával egyelőre teljes mértékben elégdettek a klubnál, amely nem is csoda, hiszen a Bayern az ő dirigálása alatt megtáltosodott.

A bajnokságban ugyanis 4-0-ra verték a Dortmundot, ahogy most hétvégén a Düsseldorf együttesét is, a BL-ben pedig 2-0-ra az Olympiakoszt, azaz még gólt sem kaptak három meccsen.

Flick mellett a Goal értesülése szerint a Bayern ragaszkodna továbbra Leroy Sanéhoz is, akit ha most télen nem is, de a nyáron mindenképpen leigazolnának a -től.

