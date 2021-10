Az exújpesti Heris nem zárkózik el a visszatérés elől

A korábbi újpesti közönségkedvenc Jonathan Heris egy interjúban egyebek mellett a visszatérésről is szót ejtett.

Remek formában futballozik Jonathan Heris, aki csapatával, a belga Eupennek vezeti is a bajnokságot. Az exújpesti védővel a Csakfoci.hu készített interjút, melyben természetesen szóba került a lila-fehérék mostani vergődése is.

Heris, ahogy az interjúban fogalmaz, jól érezte magát Magyarországon, Újpesten főleg: „Jól éreztem magam Újpesten, az első ottani időszakomban kupát is nyertünk, jól is ment sokszor a csapatnak Nebojsa Vignjevic vezetésével. Aztán a második ottani szerepvállalásom már nem sikerült olyan jól, voltak problémák a csapatnál, bár az akkori edzőmmel is jól kijöttem.”

Az Újpest jelenleg utolsó az NBI-ben, Heris saját bevallása szerint követi a IV. kerületiek sorsát, és szerinte, volt előjelei, a mostani szereplésnek: „Néha rá szoktam nézni az eredményeikre. Tényleg tök utolsók jelenleg az NB I-ben? Azt sajnálom, de őszintén szólva voltak már jelei tavaly is, hogy valami nem működik jól. Biztos, hogy változtatni vagy váltani kellene. Talán edzőt, talán tulajdonost is, ezt innen nehéz megmondani. De talán ennyi év után a tulajdonosváltás is megoldás lehetne, mert az Újpest kevésszer tudott kilépni csak a középcsapatok közül a bajnokságban.

Újpesten a klubvezetés, és a szurkolók között már régóta mély ellentét húzódik, Heris elmondta, neki sosem volt baja a drukkerekkel: „Szerintem korrekt volt a viszonyom velük, úgy éreztem, elismerik, hogy mindig igyekeztem mindent megtenni a csapatért. De persze, voltak mérkőzések, amikor nagyon dühösek voltak, ami sokszor érhető is volt.”

És végül pedig a visszatérésről is szó esett: „Nem zárnám ki azt sem, hogy esetleg újra az NB I-ben futballozom majd.” – zárta az interjút Jonathan Heris, aki nem csak mostani nagyszerű formája miatt lehetne biztosan segítségére volt csapatának, az NBI utolsó helyén tanyázó Újpestnek.

