Az évszázad rablása: Lionel Messi egy szenzációs klubváltás kapujába került!

Lionel Messi 2021 nyarán elhagyta szeretett Barcelonáját és a PSG-hez igazolt. A hétszeres aranylabdás játékos 21 év után távozott a katalánoktól, és 2023 nyaráig kötelezte el magát a Paris Saint-Germainnel.

Azonban az argentin világsztár eddig messze alul múlja régi önmagát: mindössze 2 gólja van a francia bajnokságban, és ugyan kiosztott 11 gólpasszt, a párizsiak türelme kezd elfogyni vele szemben.

A PSG múlthét szerdán szenvedett 3-1-es vereséget a Real Madrid otthonában, és 3-2-s összesítéssel kiesett a Bajnokok Ligájából. A csapat szurkolói szerint Messi és Neymar nem tették elégé oda magukat a találkozón, emiatt búcsúztak ideje korán a legrangosabb kupa sorozatból. A csapat szimpatizánsai pedig úgy büntették meg a két világsztárt, hogy minden egyes labdaérintésüket kifütyülték a hétvégi Bordeaux elleni bajnokin.

Messi körül nemcsak forr, hanem szinte már izzik a levegő.

34 éves világsztár nem szokott hozzá, hogy így bánnak vele, ezért inkább idő előtt távozna. A The Sun információi szerint Jorge Messi – aki játékos apja és ügynöke is egyben – már kapcsolatba is lépett a Barcelonával, hogy kimentse fiát Párizsból. A lap úgy tudja, hogy a játékos édesapja már többször is felhívta a gránátvöröskékek vezetőit, hogy egyeztessenek Messi visszatéréséről.