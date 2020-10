Az Everton és a VAR közösen szerzett pontot a Liverpool ellen

A uralja a városi derbiket, hiszen nem elég, hogy az Everton már egy évtizede nyeretlen a címvédő ellen, de olyan is nagyon rég volt, hogy a kékek előrébb álljanak a tabellán a meccs előtt. Most ez megesett, hiszen Carlo Ancelotti csapata az első helyen indult neki a fordulónak, míg a 'Pool a Villa elleni 2–7-es vereséget kiheverve kezdte a meccset. Ráadásul nem is rosszul, hiszen Mané góljával már a harmadik percben vezetett is Jürgen Klopp csapata.

Az Everton nem feküdt meg a góltól és a 19. percben Keane egy szöglet után egyenlített is.

A 72. percben újra vezetett a Liverpool. Egy szép akció végén már úgy tűnt, hogy fel tudnak szabadítani a hazaiak, de a labda Mohamed Szalah elé került, aki kapásból a kapuba vágta.

Kilenc perccel később Calvert-Lewin góljával már másodszor egyenlített az Everton. Szép támadás végén, szerencsés fejessel talált be.

Calvert-Lewin 1938 óta az első Everton játékos, aki egy szezon első öt meccsén betalált, ráadásul összesen hét gólnál jár.

A 90. percben Richarlison rúgott alá egyet Thiagónak, amiért a hazai játékos piros lapot kapott.

A 93. percben pedig gólt szerzett a Liverpool, de Henderson találatát végül visszavonta a VAR. Roppant precíz, vélhetően tényleg kétcentis les lehetett…

Ezzel együtt az Everton vezeti a ligát, ellenben képtelen nyerni a Liverpool ellen.