Az év pillanatai - nemzetközi futball

Ez egy szokatlan év volt, azt hiszem, nem is kell magyarázni miért. És talán ezekben a vészterhes időkben, nekünk futball fanatikusoknak még fontosabbá vált, hogy láthassuk játszani a világ legjobbjait, Ronaldót, Messit, Neymart, Mbappét, vagy épp az élete szezonját futó Robert Lewandowskit. Bár nehéz éven vagyunk túl, a futball világa idén is számos emlékezetes pillanattal örvendezetett meg minket. Ezekre tekintünk most vissza, fontos, nem erősorrendben, hanem kronológialiag.

2020. március 17.

Bár az UEFA sokáig ragaszkodott ahhoz, hogy még ebben az évben megrendezhessék a kontinenstornát, végül be kell látniuk, hogy a kialakult járványhelyzet miatt biztonságosan nem tudnák lebonyolítani azt. UEFA konferenciabeszélgetést folytatott 55 tagszövetségével, az Európai Klubszövetség igazgatóságával illetve az Európa Ligák Igazgatóságával. Megszületett a döntés:elhalasztották a 2020-as labdarúgó kontinenstornát, az Európa-bajnokság 2021 június 11-től július 11-ig tart majd.

Több csapat

Szerencsére velünk, magyarokkal.

2020. június 26

Harminc év után ismét angol bajnok a

Steven Gerrard, Michael Owen, Robbie Fowler, Xabi Alonso vagy épp Luis Suarez. Számos klaszsist megfordult, vagy épp vált ikonná az elmúlt három évtizedben az Anfielden ám a hőn áhított Premier League elsőség egyikőjüknek sem adatott meg. Egy őrült németre, Jürgen Kloppra, valamint egy zseniális hármasra, A Salah-Mané-Firmino trióra kellett várnia a fanatikus liverpooli szurkolóknak, hogy 1990 után ismét bajnoki címet ünnepelhessen- méghozzá tükörsimán a előtt.

2020.augusztus 21

Hatodszor is EL-győztes a Sevilla

Az, hogy a Sevilla megnyeri a másodikszámú kupasorozatot talán már senkit sem lep meg. A spanyolok ezúttal az Intert győzték le egy drámai mérkőzésen, ahol a milánóiakat döntőig repítő Lukaku hibázott döntő helyzetben: előbb döntetlennél ziccert rontott, majd a saját kapujába lőtt, a Sevilla pedig 3-2-re nyert és ismét elhódította az El-trófeát.

2020. augusztus 23.

Története során hatodik alkalommal Európa legjobbja a

A koronavírus járvány miatt Lisszabonban befejezett kieséses szakasz számos emlékezetes meccset hagyott hátra. Az Atalanta drámai kiesése a ellen, a Lyon Manchester City felett aratott sokkoló győzelme, vagy épp a totális összeomlása a végül célba érő Bayern ellen. Hansi Flick egy olyan csapatot rakott össze Münchenben, amelytől joggal rettegnek Európa top csapatai és amely minden létező trófeát megnyerte. Bár a PSG elleni finálé nem lett emlékezetes, a Bayern szezonja hibátlan lett a lisszabonni győzelemmel.

2020. december 17.

Lewandowski az év labdarúgója a FIFA szavazásán

A France Football némileg érthetetlen módon, a járványra hivatkozva idén nem osztotta ki a világ legjobbjának járó Aranylabdát, a FIFA-nál azonban így is csúcsra ért a lengyel gólgép. A Bayern Münchennel mindent megnyerő 32 éves támadó - aki az előző szezonban 47 mérkőzésen 55 gólt szerzett - pályafutása során először érdemelte ki az elismerést. A végeredmény a szurkolók szavazatai mellett a szövetségi kapitányok, válogatottak csapatkapitányai és újságírók voksai alapján alakult ki.

