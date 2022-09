Az Európa-liga megnyerésére is lát esélyt a Ferencváros trénere

Sztanyiszlav Csercseszov a Mandinernek adott interjújában beszélt arról, hogy álmodozni szabad, azonban nem kergethetnek illúziókat.

"Minden lehetséges. Amikor az orosz válogatotthoz kerültem, hasonló történt, azt mondtam: nyernünk kell, méghozzá a világbajnoki címet. Mindenki bolondnak nézett és csak egyetlen lépésen múlott, akár nyerhettünk is volna" - kezdte gondolatait Csercseszov arról, hogy a Ferencváros akár az Európa-liga végső győztese is lehet. Hozzátette, nem kergethetnek illúziókat, de valójában minden lehetséges. "Tavaly például a Frankfurt volt ott az El-döntőben és nyertek. Miért ne nyerhetnénk? Persze lépésről lépésre haladunk, de ki ne merne nekünk olyat mondani, hogy nem lehetnek álmaink?"

Az orosz tréner többek között a csapat összetételéről is beszélt a Mandinernek adott intejújában. "Nem ideális a jelenlegi csapat. Ha az ember eljut oda, hogy ideális csapata van, akkor akár vissza is vonulhat. Amikor a játékosok már mindent tudnak, nincs is edzőre szükségük. Most még szükségük van ránk, mert messze nem tökéletes minden, még kellenek a változtatásaink, a fejlesztőmunkánk, de ha minden rendben lenne, vagy amikor minden rendben volt, akkor engem nem keresett senki, mert nem volt ránk szükség." Hozzátette, örül, hogy a Trabzonspor ellen látta az első lépést a szintlépéshez, hiszen a csapat 90 percig kiegyensúlyozottan teljesített mentálisan.

A világbajnokság miatt sűrűbb programról Csercseszov elmondta, az egyéni fejlesztésekre kevesebb lehetőség van, de az asszisztensei teszik a dolgukat. "Olykor kondicionáló edzésekkel, fizikai képzésekkel foglalkoznak, miközben az én legfőbb feladatom, hogy elmondjam a játékosaimnak, mit várok tőlük, mert az edzés legfontosabb része fejben történik. Ha fejben nem tiszta valami, csinálhatsz akármit, semmi nem fog változni."

A Mandiner által készített teljes interjú IDE KATTINTVA megtekinthető.

