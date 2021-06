Az első komoly ajánlat Szalai Attiláért – portugál válogatott játékosra cserélnék

3,2 milliós ingyenes tippjáték az Unibeten! Találd el a kieséses szakasz meccsein az első gólszerző játékost és, hogy mikor születik a gól! Regisztrálj, tippelj és nyerj!

Szinte biztos, hogy Szalai Attila nem marad a Fenerbahce játékosa az ősszel. A magyar válogatott védője iránt több klub is érdeklődik, hiszen korábban már olvashattunk arról, hogy az angol Leicester, Aston Villa Newcastle és West Ham mellett a spanyol Sevilla, valamint az Atlético Madrid, a német RB Leipzig, valamint az olasz Lazio, Atalanta és immár a Napoli is szívesen látná a játékost a keretében.

Nos a Napoli Today című lap szerint a dél-olasz csapat az első, amely konkrét ajánlatot tett a Fenerbahcénak. A török nem viccelnek, hiszen télen 2,3 millió eurót fizettek Szalai Attiláért, aminek most a tízszeresénél is többet, 25 milliót kérnek a játékosért. A Napoli fizetne a magyar védőért, de a lap információi szerint a 30 éves portugál védőt Mario Rui-t is adná az utalás mellé. A rutinos játékos értéke 8 millió euró a Transfermarkt szerint, vagyis azért még kellene fizetni rendesen.

A törökök amúgy komolyan gondolják a 25 millió eurót, mert a hírek szerint a West Ham jelezte, hogy 12 milliót fizetne, de a Fener vezetői nem is tárgyaltak erről az ajánlatról.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Hol folytatja Szalai Attila? Ha Nápolyban, akkor az 12-szeres pénzt hozhat a fogadónak.