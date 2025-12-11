Monterrey v Toluca - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MXGetty Images Sport
Bózsik Tamás

Az egykori Real Madrid-játékos a Manchester Unitedhoz szerződhet

A Vörös Ördögöknek még csak átigazolási díjat sem kellene fizetniük.

A nyáron több mint 200 millió eurót költhetett el a Manchester United, és az új kisebbségi tulajdonos, Sir Jam Ratcliffe vezette INEOS a téli átigazolási időszakban is azon lesz, hogy anyagilag támogassa az együttest - írta meg a football365. Egy középpályást állítólag szeretnének igazolni Manchester vörös felében, de a spanyol Fichajes értesülései szerint a jelenleg szabadúszó Sergio Ramos neve szintén ott szerepel a kívánságlistán.  

Mint ismert, a Real Madrid legendája a szezon őszi felét a mexikói Monterrey csapatánál töltötte, ám szerződése lejártával távozik a közép-amerikai bajnokságból. 

A portál emellett arról is beszámol, hogy Ramos nyitott lenne arra, hogy a Manchester Unitedhoz szerződjön, sőt, az angol klub lett a legvalószínűbb következő állomása. A 13- szoros Premier League-győztes a hírek szerint egy rövid távú, de magas fizetést tartalmazó szerződéssel tervezi meggyőzni a világbajnok spanyol hátvédet. 

A Fichajes megjegyzi, hogy a Vörös Ördögök fiatal és újjáépülő kerete miatt Ramos érkezésének nemcsak a pályán, hanem az öltözőben is érezhető hatása lehet. 

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.

Anglia 1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
Default
Hirdetés

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0