Az Arsenal vezetősége továbbra is támogatja Unai Emeryt

A közeljövőben biztosan nem fogják meneszteni a baszk szakembert.

Az a Leicester City ellen 2-0-ra elveszített mérkőzést követően a forduló végére akár 9 pontos távolságra is kerülhet a indulást érő negyedik helytől, de ennek ellenére az Arsenal vezetősége nem tervezi meneszteni Unai Emeryt.

Az Ágyúsok immár minden sorozatot figyelembe véve 6 meccse nyeretlenek, és emiatt egyre nagyobb a nyomás a vezetőedzőn, de a The Athletic információi szerint a klub vezetése, beleértve Stan Kroenke tulajdonost, Raúl Sanllehi és Vinai Venkatesham igazgatókat, és a nemrég technikai igazgatónak kinevezett Edu is Emery mögött áll.

Az Arsenalnál tisztában vannak vele, hogy a Leicester hazai pályán nagyon erős csapat, és a vezetők elégedettek voltak a mutatott játékkal az első kapott gólig. Bár néhány hír megjelent azzal kapcsolatban, hogy akár Luis Enrique is válthatja Emeryt a kispadon, a baszk szakember jelen állás szerint a szezon végéig megkapja a lehetőséget a bizonyításra.

A londoni klub vezetősége úgy gondolja, a válogatott meccsek miatti szünet jó lehetőség a regenerálódásra, és maga Emery is úgy nyilatkozott a Leicester elleni rangadó után, hogy a csapata képes a fejlődésre.

- Most van időnk magunkhoz térni. Tudom, hogy sok kritikát kapunk, és ez normális, ha nem nyerünk meccseket, ezt el tudom fogadni. Viszont szeretném az Arsenalnál mindenkinek azt üzenni, hogy maradjanak nyugodtak, mert képesek vagyunk a fejlődésre - nyilatkozta Leicester City elleni vereség után a baszk szakember.

Emery ugyan állítása szerint látta a csapata problémáit, de érzése szerint egyenlő állásnál még megfelelően teljesítettek a mérkőzésen:

- Amikor megszerezték az első gólt, akkor úgy érzem elveszítettük a lehetőséget arra, hogy valamit kihozzunk ebből a meccsből. Ezt megelőzően megfelelő volt a hozzáállásunk és elégedett voltam azzal, ahogy a tervünk működött. Megvoltak a pillanataink, ahogy a Leicesternek is, de ők ki is tudták használni ezeket. Több szenvedélyre van szüksünk, és vissza kell nyernünk az önbizalmunkat, de egy nagyon erős csapattal játszottunk. Még sok van hátra a szezonból, és igaz, hogy most a és a Leicester City kicsit elhúzott, de még mindig a Tottenham és a előtt vagyunk.

Az Arsenal 12 forduló alatt mindössze négy mérkőzést tudott megnyerni a Premier League idei szezonjában, és bár az Ágyúsok most idegenben szenvedtek vereséget, Emery szerint elsősorban a hazai formán kell javítani:

- Először is javulnunk kell hazai pályán. Magabiztosnak kell lennünk a győzelmet illetően a saját stadionunkban, ahogy a Leicester is teszi. Azért veszítettük el a meccset, mert a Leicester nem csak jó formában van, de mindig nagyon magabizotsak is, amikor otthon játszanak .

