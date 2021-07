Az Arsenal továbbra sem tett le Lautaro Martínez megszerzéséről

Az Arsenal mellett azonban már egy másik londoni együttes, a Tottenham is élénken érdeklődik az Inter argentinja iránt.

A Goal korábban megírta, hogy az Arsenal Hector Bellerínt is feláldozná azért, hogy megszerezze az Inter argentin támadóját, Lautaro Martínezt. Londonban a spanyol védőt „szánták” a milánóiaktól távozó Hakimi pótlására, az üzletből egyelőre nem lett megállapodás.

Most azonban az Ágyúsok újabb lépést tettek, a The Athletic információi szerint az Arsenal vezetői felvették a kapcsolatot az Inter első embereivel, hogy kiderítsék, mennyibe is kerülne Martínez megszerzése. Nyilván nem lenne olcsó, ezért előbb több játékosától is meg kellene válnia Mikel Arteta együttesének, Bellerín mellet Alexandre Lacazette is ott lehet a távozók listáján.

Az idő pedig sürgeti az Arsenalt, mert közben a Tottenham is kinézte magának a kiváló támadót, Lautaro Martínez Harry Kane távozása esetén érkezhet a másik londoni alakulathoz.

