Az angol klubok közösen lépnek fel a Manchester City ellen

A Premier League első tíz helyezettje közül nyolc összefogott a City ellen.

A Daily Mail arról értesült, hogy több Premier League-klub közösen lép fel azért, hogy a Bajnokok Ligájából két évre kizárt fellebbezését, amelyet a Sportbírósághoz (CAS) nyújtott be a büntetés miatt, ne fogadják el.



Februárban az UEFA (Európai Labdarúgó Szövetség) azt a döntést hozta, hogy a következő két szezonban kizárja az európai kupákból ( , ) a Manchester Cityt, és 30 millió euró befizetésére kötelezte, a pénzügyi Fair Play megszegése miatt.



A manchesteri kéket fellebbezést nyújtottak be a döntés ellen, a Sportbíróságnak amely a koronavírus-járvány végeztével tartja meg első meghallgatását az üggyel kapcsolatban, mivel arra az időre, amíg tart a világjárvány, felfüggesztette munkáját..



Ugyanakkor a Daily Mail szerdán arról számol be, hogy a Premier League első tíz helyezettje közül nyolc összefogott – a City mellett a Sheffield United nincs a nyolcak között – azért, hogy a CAS utasítsa el a Manchester City fellebbezését.



A PL topklubjai közül a , a , a és az külön-külön is írt egy kérvényt a sportbíróságnak a Cityvel szemben.

Az ellenfelek sem nézik jó szemmel a rivális manchesteri klub eddigi pénzügyleteit.