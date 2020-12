Az angol kapitány elmondta a véleményét a magyar válogatottról

Nem kérdés, hogy Gareth Southgate angol válogatottja a favorit a vb-selejtező csoportunkban. Az oroszországi 4. helyen után fiatal csapatot alakít ki az egykori játékos, ám csoda lenne, ha a lengyel, a magyar, az albán, a Sam Marino-i, vagy az andorrai válogatott meg tudná szorongatni a szigetországi együttest.

„Lengyelotszág nagyon erős, de éppen most került fel a legfelső osztályába, így mindkét csapat ellen nehéz meccsre számítok. Ráadásul ezzel a két ellenféllel történelmi párharcokat is vívtunk, hiszen a magyarok ellen játszottunk az Évszázad mérkőzését, a lengyelekkel pedig 1973-ban volt egy emlékezetes selejtező, amelyen a lengyel kapus bravúrjainak köszönhetően 1–1 lett az eredmény, amivel az ellenfelünk kijutott a világbajnokságra. Anglia ellen mindenki úgy lép pályára, hogy felhívja magára a Premier League-klubok figyelmét is. A magyar együttesben nagyon sok tehetséges játékos szerepel és a gárda már a 2016-os Európa-bajnokságon és ebben az évben is jól teljesített.”

Több csapat

Southgate kiemelte, hogy a fiatal csapatában nagy lehetőségek rejlenek, de közben folyamatosan nyernie is kell a gárdának, így a jövő építése mellett a sikerességre is figyelni kell. Ugyanakkor hozzátette, hogy a hangsúly a fiatalokon van.

A szövetségi kapitány összevetette Lewandowsit és Harry Kane-t is – utóbbival kapcsolatban a sorsoláskor a BBC-n azt mondták a szakértők, hogy 150 gólt szerez majd.

„Lewandowski frantasztikus játékos, az igazi kilences. Félelmetes csatár, aki a válogatottban is elképesztően jól teljesít. Harry Kane egyre inkább felismeri, hogy neki vezéregyéniségnek is kell lenni a keretben, már látja, hogy az ő hozzálláása, a teljesítménye hatással van a többiekre is. Sok fiatal számára inspiráló a játéka, ez nagy felelősség neki, de egyre jobban alkalmazkodik ehhez a feladatkörhöz is.”

