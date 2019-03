Az Ajaxtól érkezhet új sportigazgató az Arsenalhoz

A holland szakember jól ismeri a londoni klubot.

A következő szezontól a jelenleg az Ajaxnál dolgozó Marc Overmars lehet az új sportigazgatója.

A football.london információi szerint a holland szakember szeretne az Ágyúsoknál dolgozni, és erről már tájékoztatta is az Ajax vezetőségének tagjait.

A 45 éves korábbi holland válogatott szélső kiváló munkát végez az Ajaxnál, legutóbb azért kapott hatalmas elismerést, hogy Frenkie de Jongot 65 millió fontért sikerült eladni a Barcelonának, mindössze négy évvel azután, hogy alig 800 ezer fontért szerződtették őt a Willem II gárdájától.

Az Arsenal eredetileg az AS Romától távozó Monchit szerette volna megszerezni a sportigazgatói pozícióra, de spanyol szakember visszatérését már be is jelentették korábbi csapatánál, a Sevillánál.

Monchi az Ágyúsoknál együtt dolgozhatott volna azzal az Unai Emery-vel, akivel a Sevillánál közösen három Európa Ligát nyertek, de Overmars mellett szól, hogy számára nem ismeretlen a londoni csapat, hiszen 1997 és 2000 között a klub játékosa volt.

