Az Ajax védője lett európa legígéretesebb fiatalja

Ő az első védő, aki megkapta a Golden Boy díjat.

Az Ajax ifjú sztárka, Matthijs De Ligt nyerte az Európa legígéretesebb U21-es játékosának járó Golden Boy díjat.

A Tuttosport által minden évben kiosztott, és tavaly Klyian Mbappé által elnyert elismerésért ezúttal is számos igazán tehetséges játékos szállt harcba. De Ligtnek sikerült megelőznie többek között honfitársát és korábbi csapattársát, az AS Roma-ban futballozó Justin Kluivertet, a liverpooli Trent Alexander-Arnoldot, az AC Milant erősítő Patrick Cutronét, és a Real Madrid tehetségét, Vinicius Juniort is.

A mindössze 19 éves De Ligt immár stabil tagja a holland válogatottnak, idén az Ajaxnál pedig már a csapatkapitányi karszalagot is megkapta.

De Ligt az első védő aki elnyerte ezt az elismerést, valamint Rafael van der Vaart óta az első holland játékos aki a szavazás végén az élen végzett.

A fiatal hátvéd szerződése 2021-ig érvényes az Ajaxnál, de ezt aligha fogja kitölteni, hiszen a teljesítményével számos sztárcsapat, így a Barcelona és a Manchester City figyelmét is felhívta magára.

De Ligt az idei szezonban már 27 alkalommal pályára lépett az Ajaxban, szerzett 3 gólt, és hozzásegítette az együttest ahhoz, hogy 13 év után ismét ott legyenek a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében.

A cikk lejjebb folytatódik

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!