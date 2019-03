Az Ajax csodát művelve idegenben ütötte ki a Real-t, Dortmundban is nyert a Tottenham

Búcsúzott a címvédő a Bajnokok Ligájától.

Kedd este a Real Madrid és az Ajax, valamint a Borussia Dortmund és a Tottenham összecsapásaival megkezdődtek a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágói.

Az Ajax ugyan 2-1-re kikapott az első meccsen hazai pályán a Real Madrid ellen, de a mutatott játékuk alapján nem várták esélytelenként az idegenbeli visszavágót.

A Real Madrid akár már a 4. percben megszerezhette volna a vezetést, amikor Lucas Vazquez hajszálpontos beadására Varane érkezett, de a francia védő fejese után a labda a felsőlécen csattant.

Három perccel később viszont nem a Real, hanem az Ajax került helyzetbe, és ezt ki is használták a hollandok: egy középpályán megszerzett labda után Tadic tört be a tizenhatoson belülre, és a centerezése után Ziyech talált be.

A 18. percben Tadic indult meg egy zseniális csellel, majd ugratta ki a keresztbe mozgó Nerest, aki az elvetődő Courtois fölött a kapuba emelt, ezzel pedig már az Ajax állt továbbjutásra!

Négy perccel a második gólt követően egy kontra végén a hollandok akár már a harmadik góljukat is megszerezhették volna, de Neres ezúttal néhány méterrel a kaput tévesztett.

A folytatásban még rosszab helyzetbe került a Real Madrid, hiszen előbb Lucas Vazquezt majd néhány perccel később Vinicius Juniort is sérülés miatt kellett lecserélni. A két játékos helyére Gareth Bale és Marco Asensio állt be.

A 42. percben pont a csereként beálló Bale mutatott be egy nagy szólót, de a walesi játékos éles szögből leadott lövése a kapufa külső részéről pattant vissza a mezőnybe.

A második félidőt nagy elánnal és több lövéssel kezdte a Real Madrid, de Tadic kitűnő kiugratása után Van de Beek veszélyeztetett a másik oldalon is.

A 62. percben az egész meccsen varázslatosan futballozó Dusan Tadic egy zseniális tekeréssel megszerezte csapata harmadik gólját, ezzel már összesítésben 4-2-re alakítva az eredményt.

Tadic találatát követően a játékvezető hosszasan tárgyalt a videós szobában ülő kollégájával, mivel úgy tűnt, hogy a labda korábban az oldalvonal mellett elhagyta a játékteret, de végül hosszas egyeztetés után megadták a gólt.

Alig pár perccel a gólt követően Asensio elé került a labda a tizenhatoson belül, és egy pontos lövéssel visszahozta a meccsbe a madridiakat.

A hazai szurkolók viszont nem reménykedhettek sokáig, Schöne kiválóan elvégzett szabadrúgása után ugyanis visszaállt a három gólos különbség.

A 83. percben De Jong veszített labdát a saját tizenhatosának előterében, majd Modric centerezett Benzema elé, aki viszont száz százalékos ziccerben elcsúszott.

A hajrában Nacho egy csúnya szabálytalanságért begyűjtötte az első, majd rögtön utána lökdösődésért a második sárgáját, így 10 emberrel kellett befejeznie a meccset a Real Madridnak.

Az Ajax végül lenyűgöző játékkal 4-1-re nyerte meg a visszavágót és összesítésben 5-3-al ütötte ki a címvédőt a Bajnokok Ligájából.

A Borussia Dortmund a nyolcaddöntő első mérkőzését 3-0-ra elvesztette idegenben a Tottenham ellen, így a visszavágón egy nagyobb csodára lett volna szükségük a továbbjutáshoz.

A vártnak megfelelően a németek kezdeményeztek a mérkőzés elején, a mélyen védekező Tottenham játékosai pedig többször is a saját térfelükön ajándékozták oda az ellenfélnek a labdát.

Hugo Llorisnak a 20. percben kellett először komolyabb védést végrehajtania Reus megpattanó lövését követően.

A dortmundi nyomás ellenére az angoloknak is megvolt az esélye a gólszerzésre, a 31. percben Eriksen kiugratása után Son találta el éles szögből az oldalhálót.

Három perccel később Llorisnak már bravúrt kellett bemutatnia Weigl közeli fejesét követően, majd Götze kísérletét kellett hárítania a világbajnok kapusnak.

Az első félidőben egyértelműen Lloris volt a Spurs legjobbja, a szünetig hátralévő percekben még Sancho és Alcacer próbálkozásait is hárította.

Hiába veszélyeztetett szinte folyamatosan a Dortmund, a 49. percben Sissoko ugratta ki az üresen maradó Kane-t, aki a kapussal szemben nem hibázott, összesításban 4-0-ra alakítva ezzel az eredményt.

A góltól lényegében teljesen összeomlottak a németek, és a korábbi rohamoknak nyoma sem maradt, így a Tottenham a meccset 1-0-ra, a párharcot pedig 4-0-ra nyerte meg.

A Bajnokok Ligája nyolcaddöntők kedd esti eredményei:

Real Madrid 1 - 4 Ajax (összesítésben 3-5)

Borussia Dortmund 0 - 1 Tottenham (összesítésben 0-4)