Bózsik Tamás

Az Atletico Madridnál köthet ki az egykor mellőzött angol támadó

Remek szezont fut a 24 éves játékos.

Azok után, hogy egyre több híresztelés látott napvilágot a klublegenda Antonine Griezmann és Julian Alvarez távozásával kapcsolatban, az Atletico Madrid már ki is nézte magának a helyettesüket. A Cadena SER szerint ő nem más, mint Mason Greenwood, akire már akkor felfigyeltek a Matracosok, amikor még a szintén spanyol Getafénál szerepelt kölcsönben a 2023-24-es idényben. A spanyol lap arról írt, hogy remekül érezte magát Madrid városában az egyszeres angol válogatott labdarúgó.  

2024 nyarán 26 millióért cserébe adta el a francia Olympique de Marseille-nek a Manchester United az angol támadót. Franciaországban magára talált Greenwood, és az itteni teljesítményét is figyelemmel követte az Atletico. 

Az idei a kiírásban 25 bajnoki találkozón lépett pályára, eddig 15 gól és négy gólpassz szerepel a neve mellett. Emellett a Bajnokok Ligájában is húzóembere volt a marseilleieknek, ebben a sorozatban nyolc találkozón háromszor köszönt be, illetve egy gólpasszt jegyzett. 

Mint ismert, Greenwoodot 2023-ban nemi erőszakkal vádolta meg a barátnője, ami miatt kikerült a Manchester United keretéből. Azóta ejtették a vele szemben felhozott vádakat. 

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

