Átigazolási bombát robbantana a Ferencváros Adama Traoré megszerzésével!

A Ferencváros már időben elkezdi megerősíteni a keretét a közelgő BL-selejtezőre, a hírek szerint ráadásul az európai elitkörben releváns tapasztalattal bíró játékost szemeltek ki a zöld-fehérek. Az nso.hu úgy tudja, hogy hamarosan be is jelentheti Adama Traoré érkezését az Üllői úti alakulat.

Ugyanakkor azt nem árt leszögezni, hogy nem a jelenleg Barcelonában játszó Adama Traoréról van szó, hanem a Sheriff Tiraspol 41-szeres mali válogatott játékosáról, aki az idei kiírásban 6 csoportmeccsen is pályára lépett a BL-ben, sőt az Inter és a Sahtar kapuját be is vette.

Adama Traoré értékét a Transfermarkt 3 millió euróra becsüli.

