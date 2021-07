Átigazolási bomba: a Liverpool 100 millió eurót ajánlott a Juventus játékosáért

A Juventus visszautasította a Liverpool több mint csábító ajánlatát Chiesáért.

Federico Chiesa az EB egyik nagy felfedezettje volt, 2 gólt szerzett a tornán, és az olasz válogatottat vezérként egészen az EB-címig vezette. Azonban a játékos jövője igencsak kérdéses, hiszen jelenleg ugyan a Fiorentina alkalmazásában áll, de 2020 októberében a Violák kölcsön adták 2 évre a Juventusnak, szerződése 2022 nyarán jár majd le Torinóban.

A játékost már többször szóba hozták a Chelseavel és a Manchester Cityvel is, azonban most mégis Liverpoolból érkezett egy kicsinek egyáltalán nem mondható, 100 millió eurós ajánlat – értesült róla a Foot Mercato. Ha a Juventus igent mondott volna az ajánlatra, akkor minden idők 8. legnagyobb transzfere mehetett volna végbe. Az újság szerint Jürgen Klopp nem titkolt szándéka, hogy fiatalítani szeretné a támadó sort, hiszen Firmino, Salah és Mané is lassan 30 éves lesz, és a 23 éves olasz tökéletes lenne akár a szenegáli, akár az egyiptomi pótlására is.

Ebben a pillanatban melyik csapaté Chiesa?

A játékos jelenleg a Fiorentina játékosa, kölcsönben a Juventusnál. A kölcsönszerződés lejárta után bizonyos feltételek teljesülése esetén a torinóiaknak meg kell vásárolniuk az olaszt 40 millió euróért.

A felételek:

- 2020/21-es idényben az első négyben végez a Juventus a Seria A-ban

- Chiesának a mérkőzések 60%-ban legalább 30 percet a pályán kell töltenie

- legalább 10 gólt kell rúgnia és 10 gólpasszt kell kiosztania

Ezek mind teljesültek az előző szezonban, hiszen a Juventus pont negyedik lett a bajnokságban, Chiesa alapember volt, nem véletlen, hiszen pazar idényt futott, 46 mérkőzésen 15 gólt szerzett és 11 gólpasszt osztott ki. Ha az előbbi feltételek a 2021/22-es idényben is teljesülnek, akkor a Juventus potom áron, 40 millió euróért le fogja igazolni a szélsőt. Nem véletlen, hogy a Zebrák nem fogadták el a Liverpool ajánlatát, hiszen hiába vonzó a 100 millió euró, a későbbiekben ennél sokkal többet is kaphatnának a támadóért, ha már végleg a tulajdonukban lesz.

