Átadják a legjobbaknak járó díjakat

A jövő hét első felében vehetik át elismeréseiket a most zárult labdarúgószezon kiemelkedő teljesítményt nyújtó szereplői.

A hamarosan véget érő 2020-2021-es szezon számtalan emlékezetes pillanatot hozott, a Ferencváros őszi nemzetközi kupaszereplést követően sorozatban harmadszor is megszerezte az OTP Bank Liga bajnoki címét, a zöld-fehérek városi riválisa, az Újpest pedig a MOL Magyar Kupát hódította el. A nemzetközi szabályoknak megfelelően tehát a Ferencváros indulhat a Bajnokok Liga selejtezőjében, az Újpest FC pedig az UEFA új sorozatában, a Konferencia Ligában. A Konferencia Liga résztvevője lesz a Puskás Akadémia is, valamint a MOL Fehérvár FC vagy a Paksi FC (utóbbinak inkább már csak matematikai esélye van erre az utolsó forduló előtt).

A RangAdó díjátadón hét férfi kategóriában hirdet győztest az MLSZ (az év játékosa, az év felfedezettje, gólkirály, az OTP Bank Liga legjobb edzője, a legjobb játékvezető, a legszebb gól és Fair Play-díj). Három kategória (az év játékosa, felfedezettje és edzője) végeredménye most is a klubok szavazatai alapján dőlt el, minden klub részéről a csapatkapitány, a vezetőedző, valamint a legidősebb és a legfiatalabb labdarúgó szavazott az általa legjobbnak tartott 3–3 játékosra kategóriánként. A legszebb gólt ebben az évben is a szurkolók választják meg. Az M4 Sport oldalán már elindult a szavazás, amelyen az idény során a hónap legszebb találatának választott kilenc gól verseng egymással. A szavazás kedden 12.00 órakor zárul le.

Ami pedig a díjak átadását illeti: május 10-én, hétfőn 20.30-tól a legjobb játékvezetőnek, az év felfedezettjének és a legjobb edzőnek járó díjat adják át az M4 Sport stúdiójában, május 11-én, kedden 20.30-kor a Fair Play-díj nyertese és a gólkirály veheti át az őt megillető elismerést, míg május 12-én, szerdán 20.30-kor a legjobb játékos veheti át elismerését, valamint a legszebb gól szerzőjét díjazzák.

Az egyes kategóriák jelöltjei (ABC-sorrendben)

A férfi NBI legjobb játékosa

1. Gazdag Dániel

2. Hahn János

3. Myrto Uzuni

A férfi NB I felfedezettje

1. Mezei Szabolcs

2. Schön Szabolcs

3. Szántó Regő

A férfi NB I legjobb edzője

1. Bognár György

2. Hornyák Zsolt

3. Szerhij Rebrov

A férfi NB I játékvezetője:

1. Bogár Gergő

2. Erdős József

3. Karakó Ferenc



A női labdarúgók számára még nem ér véget az idény, a Simple Női Liga legjobbjait a bajnoki döntőt követően fogják díjazni.

