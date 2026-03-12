Goal.com
Live
FBL-EUR-C1-LEVERKUSEN-ARSENALAFP

Arteta nagyon dühös a Leverkusen elleni BL-nyolcaddöntő után

Mikel Arteta, az Ágyúsok menedzsere nem rejtette véka alá csalódottságát, miután csapata 1-1-es döntetlent játszott a Bayer Leverkusen otthonában a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén. A spanyol tréner szerint játékosai nem voltak elég fegyelmezettek.

Bár az Arsenal híres arról, hogy a rögzített helyzetekből gólokat és győzelmeket kovácsol, a BayArenában fordult a kocka. Ahogy arról a Bayer Leverkusen – Arsenal BL-meccsszefoglalónkban is beszámoltunk, a német együttes éppen egy szögletvariáció után szerezte meg a vezetést Robert Andrich révén, amit később a korábbi Leverkusen-kedvenc, Kai Havertz egyenlített ki büntetőből. Bár végül Havertz megmentette az Ágyúsokat, Arteta a lefújás után kőkemény kritikát fogalmazott meg.

Arteta: „Megmutattuk nekik, mégsem voltak készen”

A mérkőzés legkritikusabb pillanata közvetlenül a szünet után érkezett. Alig 45 másodperc telt el a második félidőből, amikor a Leverkusen egy tudatos középkezdési rutint követően rögtön veszélyeztetett. David Raya bravúrja ugyan még mentette Martin Terrier fejesét, de az azt követő szögletnél Andrich már nem hibázott.

Arteta a lefújás után elárulta: pontosan tudták, mi készül.

"Ezt megbeszéltük a szünetben. Számítottunk rá, hogy nagyon gyorsan kezdenek, mert ismertünk bizonyos rutinjaikat a középkezdéseknél, a hétvégén hármat is bemutattak" – nyilatkozta a menedzser. "Ehelyett mégis elkaptak minket, nem voltunk elég éberek. Engedtünk egy fejest, majd abból kaptuk a gólt. Amikor ezen a szinten reményt és előnyt adsz az ellenfélnek, élni fognak vele. Utána mélyre kellett ásnunk, mert érzelmileg ez már egy teljesen más kihívás."

A gól volt az első, amelyet az Arsenal rögzített helyzetből kapott az idei BL-szezonban. Arteta szerint a hiba a koncentráció hiányában keresendő:

Németország 1
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Bayern München crest
Bayern München
FCB
Anglia 1
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Everton crest
Everton
EVE

"Ennek mindig két oldala van. Az egyik az ellenfél, akik kiszúrták a gyengeséget és a figyelem hiányát mindkét szituációban. A másik pedig mi magunk: tudtuk, mi jön, mutattunk nekik három videót a múlt hétvégéről, három különböző variációt, mégsem álltunk készen, és gólt kaptunk."

„Te is ezt csinálod, nem?” – Szópárbaj a kispadoknál

A gól után érdekes jelenet játszódott le az oldalvonal mellett: Kasper Hjulmand, a Leverkusen vezetőedzője odafordult az Arsenal pontrúgás-specialistájához, Nicolas Joverhez. Hjulmand korábban kritizálta az Arsenal „zárásos” taktikáját a szögleteknél, ám a meccs után tisztázta, hogy ő a szabályrendszert kérdőjelezi meg, nem az ellenfelet.

"Azt hiszem, félreértés történt a tegnapi sajtótájékoztatómon. Nem az Arsenalt támadtam a támadó blokkolások miatt. Ez nem róluk szól, hanem a szabályokról. Mi is ugyanezt tesszük. Minden csapat ezt csinálja: blokkolunk, testtel ütközünk, hogy területet nyerjünk. Csak azt kérdezem: ez legális? Benne van a szabálykönyvben, hogy labda nélkül kivehetsz játékosokat a játékból?" – fogalmazott a dán szakember.

Hjulmand elárulta, mit mondott Jovernek a gól után: "Csak annyit mondott: 'Te is ezt csinálod, mi?'. Én meg annyit: 'Igen, mi is ezt csináljuk!'. Minden csapatnál ugyanaz a helyzet."

Kérdéses büntető

A slusszpoén végül Kai Havertzé lett, aki hat évvel Leverkusenből való távozása után tért vissza góllal korábbi otthonába. A 86. percben értékesített büntetője előtt hosszú percekig állt a játék a VAR-vizsgálat és a játékosok lökdösődése miatt.

"A büntetőt jelző sípszó és a kivitelezés közötti idő egy örökkévalóságnak tűnt" – ismerte el Havertz az UEFA-nak. "De az ilyen pillanatokban mentálisan jelen kell lenned. Jól ismerem a stadiont, sok tizenegyest lőttem már erről a pontról, ezért magabiztos voltam."

Arteta szerint a sors írta a forgatókönyvet:

"A futball különleges történeteket szül. Az, hogy ennyi idő után visszatért ide, ahol a karrierje indult, és egy ilyen fontos gólt szerzett... azt gondolom, ez egy hatalmas pillanat."

A párharc 1-1-ről folytatódik jövő héten az Emirates Stadiumban, ahol az Arsenalnak már a „saját fegyverére” és maximális koncentrációra lesz szüksége a továbbjutáshoz.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
Hirdetés
0