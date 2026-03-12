Arteta nagyon dühös a Leverkusen elleni BL-nyolcaddöntő után

Bár az Arsenal híres arról, hogy a rögzített helyzetekből gólokat és győzelmeket kovácsol, a BayArenában fordult a kocka. Ahogy arról a Bayer Leverkusen – Arsenal BL-meccsszefoglalónkban is beszámoltunk, a német együttes éppen egy szögletvariáció után szerezte meg a vezetést Robert Andrich révén, amit később a korábbi Leverkusen-kedvenc, Kai Havertz egyenlített ki büntetőből. Bár végül Havertz megmentette az Ágyúsokat, Arteta a lefújás után kőkemény kritikát fogalmazott meg.

Arteta: „Megmutattuk nekik, mégsem voltak készen”

A mérkőzés legkritikusabb pillanata közvetlenül a szünet után érkezett. Alig 45 másodperc telt el a második félidőből, amikor a Leverkusen egy tudatos középkezdési rutint követően rögtön veszélyeztetett. David Raya bravúrja ugyan még mentette Martin Terrier fejesét, de az azt követő szögletnél Andrich már nem hibázott.

Arteta a lefújás után elárulta: pontosan tudták, mi készül.

"Ezt megbeszéltük a szünetben. Számítottunk rá, hogy nagyon gyorsan kezdenek, mert ismertünk bizonyos rutinjaikat a középkezdéseknél, a hétvégén hármat is bemutattak" – nyilatkozta a menedzser. "Ehelyett mégis elkaptak minket, nem voltunk elég éberek. Engedtünk egy fejest, majd abból kaptuk a gólt. Amikor ezen a szinten reményt és előnyt adsz az ellenfélnek, élni fognak vele. Utána mélyre kellett ásnunk, mert érzelmileg ez már egy teljesen más kihívás."

A gól volt az első, amelyet az Arsenal rögzített helyzetből kapott az idei BL-szezonban. Arteta szerint a hiba a koncentráció hiányában keresendő:

"Ennek mindig két oldala van. Az egyik az ellenfél, akik kiszúrták a gyengeséget és a figyelem hiányát mindkét szituációban. A másik pedig mi magunk: tudtuk, mi jön, mutattunk nekik három videót a múlt hétvégéről, három különböző variációt, mégsem álltunk készen, és gólt kaptunk."

„Te is ezt csinálod, nem?” – Szópárbaj a kispadoknál

A gól után érdekes jelenet játszódott le az oldalvonal mellett: Kasper Hjulmand, a Leverkusen vezetőedzője odafordult az Arsenal pontrúgás-specialistájához, Nicolas Joverhez. Hjulmand korábban kritizálta az Arsenal „zárásos” taktikáját a szögleteknél, ám a meccs után tisztázta, hogy ő a szabályrendszert kérdőjelezi meg, nem az ellenfelet.

"Azt hiszem, félreértés történt a tegnapi sajtótájékoztatómon. Nem az Arsenalt támadtam a támadó blokkolások miatt. Ez nem róluk szól, hanem a szabályokról. Mi is ugyanezt tesszük. Minden csapat ezt csinálja: blokkolunk, testtel ütközünk, hogy területet nyerjünk. Csak azt kérdezem: ez legális? Benne van a szabálykönyvben, hogy labda nélkül kivehetsz játékosokat a játékból?" – fogalmazott a dán szakember.

Hjulmand elárulta, mit mondott Jovernek a gól után: "Csak annyit mondott: 'Te is ezt csinálod, mi?'. Én meg annyit: 'Igen, mi is ezt csináljuk!'. Minden csapatnál ugyanaz a helyzet."

Kérdéses büntető

A slusszpoén végül Kai Havertzé lett, aki hat évvel Leverkusenből való távozása után tért vissza góllal korábbi otthonába. A 86. percben értékesített büntetője előtt hosszú percekig állt a játék a VAR-vizsgálat és a játékosok lökdösődése miatt.

"A büntetőt jelző sípszó és a kivitelezés közötti idő egy örökkévalóságnak tűnt" – ismerte el Havertz az UEFA-nak. "De az ilyen pillanatokban mentálisan jelen kell lenned. Jól ismerem a stadiont, sok tizenegyest lőttem már erről a pontról, ezért magabiztos voltam."

Arteta szerint a sors írta a forgatókönyvet:

"A futball különleges történeteket szül. Az, hogy ennyi idő után visszatért ide, ahol a karrierje indult, és egy ilyen fontos gólt szerzett... azt gondolom, ez egy hatalmas pillanat."

A párharc 1-1-ről folytatódik jövő héten az Emirates Stadiumban, ahol az Arsenalnak már a „saját fegyverére” és maximális koncentrációra lesz szüksége a továbbjutáshoz.

