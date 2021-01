Arteta: boldog vagyok, visszajött az önbizalmunk

Elképesztő mélységből kellett kimásznia az Arsenalnak és Mikael Artetának, ám az utóbbi három győztes mérkőzés alapján úgy tűnik, végre rátalált a helyes útra a spanyol szakember.

A West Brom elleni 4-0-s győzelem már sorozatban harmadik sikere volt az Arsenalnak, amely bár még mindig csak 11. a tabellán, pontszámban egyre közeledik az élmezőnyre. A szezon első felében botrányosan teljesítő londoni csapatra ráfért már egy jó sorozat, ezt Mikael Arteta is tudja, akinek a helyét az elmúlt hetekben több alkalommal is megkérdőjelezte a sajtó, ám a klub kiállt mellette a gyenge szereplés ellenére is.

"Meggyőző sikert arattunk. Három győzelem egymás után karácsonyt követően nem könnyű feladat az angol bajnokságban. Fantasztikus futballt játszottunk, bár az időjárás megnehezítette a dolgunkat néha. Sorozatban második mérkőzésünkön nem kaptunk gólt, ez hozzásegít minket, hogy meccseket nyerjünk" - mondta a mékőrzést követően a spanyol szakember.

Arteta arra is kitért, hogy mintha teljesen más lenne a csapatnál a hangulat a elleni győzelmet követően.

"Nagyon boldog vagyok, hogy az elmúlt meccseken elértük a céljainkat. A győzelmek önbizalmat adnak, főleg az, hogy jól is játszottunk. Teljesen átalakult a csapat körül az energia." - mondta elégedetten Guardiola egykori asszisztense

