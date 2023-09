Ártatlanságát bizonygatta a brazil sztárfocista

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Antony állítja: soha nem támadt rá egyetlen nőre sem.

Mint ismeretes, először egykori barátnője, Gabriela Cavallin emelt panaszt Antony ellen, mert elmondása szerint többször is bántalmazta őt fizikailag. Aztán az influenszer és jogot tanuló Rayssa de Freitas jelentette fel, állítása szerint Antony egy Sao Paulo-i szórakozóhelyen megütötte őt. A bankár Ingrid Lana pedig arról beszélt egy interjúban, hogy a szélső a manchesteri otthonában a falhoz lökte őt, és beütötte a fejét.

Rendőrségi vizsgálat indult a labdarúgóval szemben.

A Manchester United 23 éves szélsőjét bár behívták a szeptemberi világbajnoki selejtezőkre, az őt ért vádak miatt végül kitették a brazil válogatottból, amely így nélküle győzte le Bolíviát 5–1-re.

Klubja közleményben jelezte, hogy tudnak a játékosukkal szemben felhozott vádakról, és együttműködnek a hatóságokkal, arra azonban egyelőre nem adtak választ, hogy számítanak-e a pályán a szélsőre.

Most megszólalt is Antony is, aki egy interjúban arról beszélt, hogy soha nem támadt rá egyetlen nőre sem.

„Van egy anyám, van egy húgom, soha nem akarnám, hogy ilyesmi történjen velük. Megütni egy nőt, az olyasmi, ami eszembe se jutna. Tudom, hogy ki fog derülni az igazság. Most sokan támadnak, de majd kiderül az igazság” – hangoztatta.

Arról is beszélt, fáj neki, hogy kirakták a brazil válogatottból, pláne, hogy ártatlan.

„Sosem értem nőhöz, soha nem követtem el fizikai erőszakot. És előállok a bizonyítékokkal. Az emberek látni fogják az igazságot” – hangsúlyozta Antony.