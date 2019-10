Arséne Wenger több Premier League-ből érkező ajánlatot is visszautasított

Továbbra sem vállalt újabb munkát az Arsenal egykori legendás edzője.

Arséne Wenger több ajánlatot is visszautasított a Premier League-ből, mivel továbbra is erősen kötődik az Arsenalhoz.

A 69 éves szakember azóta nem vállalt új csapatot, hogy a 2017/18-as szezon végén 22 év után elhagyta az Ágyúsokat.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a legendás edző nem kapott volna elég ajánlatot. Sőt, a Premier League-ből is többen megkeresték, de ő ezekre kivétel nélkül nemet mondott.

- Elsősorban az Arsenalhoz tartozom, viszont továbbra is profi edző vagyok. Nem állhatok le a munkával. Azért távolodtam el a Premier League-től, mert továbbra is nagyon kötődöm az Arsenalhoz. Több megkeresést is kaptam Angliából, de ezekre épp ezért nemet kellett mondjak. Nem szeretném elárulni mely kluboktól, mert igazságtalan lenne azokkal szemben, akik jelenleg ott dolgoznak - nyilatkozta Wenger a Sky Sportsnak.

A jelenleg televíziós szakértőként dolgozó francia mester az Ágyúsoknál töltött időszaka alatt az angol labdarúgás történetének egyik legnagyobb alakjává vált. Hét FA-kupát és három bajnoki címet nyert a csapattal, ráadásul 2004-ben az az irányításával egy teljes szezonon keresztül veretlen tudott maradni. Wengerrel az Arsenal 20 éven keresztül minimum a legjobb négy között végzett, az utolsó két idényében viszont ez már nem jött össze, és végül ez vezetett a távozásához.

- Teljesen normális, hogy az emberek mindig többet akarnak. Sok trófeát nyertünk, és megépítettük az Emirates Stadiont is. Nehéz körülírni, mit jelentett akkor megépíteni egy stadiont, mert ma már ötszöröse a csapatok bevétele az akkorihoz képest. Amikor belefogtunk, akkor 90 millió font volt az éves bevételünk, a stadion költsége pedig 430 millió font volt. Épp emiatt mindig nyomás volt rajtunk, de úgy gondolom, hogy pénzügyileg is jól jöttünk ki abból a helyzetből, ami szinte egy kisebb csoda - mondta a francia szakember.

A cikk lejjebb folytatódik

Nemrég Wenger neve is felmerült a FIFA technikai igazgatói pozíciójával kapcsolatban, de ő maga még nem döntött azzal kapcsolatban, hogy vállalná-e a pozíciót.

