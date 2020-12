Arsenal: vereség a derbin – lőttek a szezonnak?

A Tottenham 2–0-ra legyőzte vasárnap az Arsenalt, így az ágyúsok csak a 15. helyen állnak a bajnokságban és úgy tűnik, hogy ez a szezon sem hozza meg a remélt áttörést.

Mikel Arteta, az menedzsere már a meccs előtt is arról beszélt, hogy sok időre van még szüksége, hogy igazán sikeres legyen a csapattal, de a klub teljesítménye ezzel együtt is elmarad a várakozástól. Sokakat persze a tavaly váratlanul megnyert FA-kupa tett túlságosan is optimistává, de már ők is visszatértek a földre.

A Spurs elleni derbin ráadásul az Arsenal a vereség ellenére is fölényben volt labdabirtoklás tekintetében és a mezőnyben végrehajtott 300 passz sem rossz adat, de a lövésük és a szögletük is több volt, mint a riválisnak. Ugyanakkor elnézve a meccset, igazán nem volt esélye Arteta együttesének a sikerre.

Jose Mourinho csapata ellenben tökéletesen működödött és kontrákból nagyon veszélyes volt és ez a szokásos taktika az Arsenal ellen is működött. Ráadásul ehhez tökéletes helyzetkihasználás is párosult.

Az Arsenal 12 ponttal áll az éllovas Tottenham mögött, ez alapján kijelenthető, hogy valóban kell még idő Artetának, hogy sikeres legyen a csapata. Ellenben egy év alatt nem sikerült kialakítania az Arsenal arculatát. A csapat ebben a bajnokságban 11 meccsen csak 10 gólt szerzett, csak a kiesőhelyen állók voltak ennél kevesebb alkalommal eredményesek. Pierre-Emerick Aubameyang mindössze kétszer talált be a kapuba és ebből csak az egyik született akció végén. Az Arsenalnak az eddigi meccseken összesen 65 helyzete volt – ez a mezőnyben a legkevesebb.

„Ilyen a futball – mondta Arteta a meccs után. – Csodagólokat szerzett az ellenfél. Sonnal szemben lehet, hogy túl óvatosak voltunk, de ez nem von le az érdemeiből semmit. Maga a küzdés, a jó szellemiség és az akarat önmahában nem elég a győzelemhez. Amíg nem szerzünk gólokat, addig nem nyerünk meccset.”