Az Arsenal bajnoki címét Ugandában is megünnepelték

Miutan az Arsenal 2-1-s győzelmet aratott a Crytal Palace otthonában, hatalmas ünneplés kezdődött Ugandában, ahol az ágyúsoknak hatalmas szurkolótábora van. Az Arsenal-szurkolók már ki voltak éhezve a sikerre, hiszen csapatuk 22 év után hódította el ismét a Premier League-et.

Tragédiába torkolott az ünneplés Ugandában, egy Arsenal-szurkoló meghalt

A fővárosban, Kampalában azonban tragédiába torkollott az este: egy motoros taxisofőr életét vesztette egy összetűzésben – számolt be róla a The Sun.

A 34 éves Arsenal-szurkoló, akit csak Denis néven azonosítottak, Bakuliban nézte a mérkőzést egy közösségi kivetítőnél.

Agyonverték az Arsenal-szurkolót

Rachel Kawala, a kampalai rendőrség szóvivője így nyilatkozott az esetről:

– Az incidens vasárnap este körülbelül fél hétkor történt. Az elsődleges információk szerint Denis – aki állítólag Arsenal-szurkoló volt – szóváltásba keveredett egy Musiramu nevű férfival, aki a Manchester United híve. A vita tettlegességig fajult, a gyanúsított pedig állítólag fejbe ütötte Denist. Az áldozat a földre zuhant, és azonnal életét vesztette. A gyanúsított felkutatása és elfogása jelenleg is folyamatban van.

Ugandában gyakoriak a szurkolók közötti incidensek

A Premier League rendkívül népszerű Ugandában, ahol rendszeresen hatalmas tömegek gyűlnek össze a különböző közösségi vetítéseken, hogy együtt nézzék a mérkőzéseket. A szurkolói rivalizálás azonban az elmúlt években több erőszakos incidenshez is vezetett a kelet-afrikai országban.

A helyi Nile Post szerint:

„Az eset ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen veszélyes konfliktusokat szülhetnek a futballrivalizálások – különösen a városi közösségekben, ahol a szurkolók együtt követik a mérkőzéseket.”

