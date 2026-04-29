Mikel ArtetaGetty Images
C. Kovács Attila

Hatalmas vihar csapott le Madridra, ítéletidő vár az Atléticóra és az Arsenalra a BL-ben!

Atletico Madrid vs Arsenal
Atletico Madrid
Arsenal
Bajnokok Ligája

Szerda este az Atlético Madrid az Arsenalt fogadja a Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzésén a Metropolitano Stadionban. A meteorológusok azonban ítéletidőt jósolnak este 10 óráig, vagyis a mérkőzést megelőzőn, valamint az első félidőben a csapatoknak nemcsak egymással, de az időjárási viszonyokkal is meg kell küzdeniük.

Hatalmas vihar tombol Madridban

A spanyol meteorológiai szolgálat, az AEMET narancssárga riasztást adott ki Madridra és térségére – ez a második legmagasabb fokozat –, és a hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy kerüljék a nem létfontosságú utazásokat a fővárosban és környékén. A figyelmeztetés déltől egészen este 22 óráig van érvényben.

A spanyol meteorológiai szolgálat ítéletidőt vízionál

A szélsőséges helyzetet két úgynevezett DANA (magaslégköri hidegörvény) okozza, amelyek az Ibériai-félsziget fölött találkozva a felgyülemlett felszíni hővel rendkívül instabil légköri viszonyokat hoznak létre.

Bajnokok Ligája
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Arsenal crest
Arsenal
ARS

Az előrejelzések szerint heves, lokális zivatarok alakulhatnak ki, amelyek akár 30 milliméternél is több csapadékot zúdíthatnak le egyetlen óra alatt – épp a kezdés előtti időszakban. Ez önmagában is komoly problémát jelentene, de a helyzetet tovább súlyosbítják a kísérő jelenségek: villámlás, mennydörgés, jégeső és 50 km/órát meghaladó széllökések. A hatóságok külön figyelmeztettek az úgynevezett villámárvizek veszélyére.

„Lokális jelenségekről van szó, de rendkívül intenzívek lehetnek” 

– közölte az AEMET.

Sem az Atlético Madrid, sem az Arsenal nem lesz egyszerű helyzetben

Mindez azt jelenti, hogy a már eleve problémás játéktér a heves esőzések hatására kifejezetten veszélyessé válhat, ami komoly kihívást jelenthet a pályára lépő csapatok számára.

Arteta nem örül az extrém időjárásnak

Mikel Arteta a keddi sajtótájékoztatón „pechesnek” nevezte az Arsenal szempontjából az időjárást, ugyanakkor bízik abban, hogy csapata megoldja a feladatot.

„Bármilyen körülményekhez alkalmazkodunk. Az elmúlt kilenc hónapban rengeteg meccset játszottunk, különböző helyzetekben, különböző ellenfelek ellen. Holnap is a lehető legjobban alkalmazkodunk, hogy önmagunkat adhassuk és megnyerjük a mérkőzést”

hangsúlyozta az Arsenal spanyol vezetőedzője. 

A találkozó szerdán 21 órakor kezdődik, a mérkőzést IDE KATTINTVA élőben követheted a GOAL-on.

