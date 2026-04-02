Arteta megtalálta az ideális célpontot

Az Arsenal gőzerővel hajt a Premier League bajnoki címéért, de a háttérben már a nyári kereterősítésen is dolgoznak. Arteta prioritása egy sokoldalú góllövő, Kofane, aki idén robbant be igazán a Bundesligában: 39 mérkőzésen 7 gólt és 8 gólpasszt jegyzett.

A játékos ügynöke, Eric Depolo a Daily Arsenalnak adott exkluzív interjúban tiszta vizet öntött a pohárba az érdeklődéssel kapcsolatban:

„Igen, az Arsenal érdeklődése valódi. A menedzser [Arteta] nagyon kedveli őt. Van kapcsolat köztem és az Arsenal között, de jelenleg minden idegszálukkal a bajnoki cím megnyerésére koncentrálnak – amint ez eldől, minden mozgásba lendül majd.”

Az Arsenalnál egyébként is rájár a rúd a támadókra mostanában, hiszen Noni Madueke sérülése az angol válogatottnál tovább szűkítette a rotációs lehetőségeket.

100 millió euró a tét

Bár a Sky Germany korábban 60-70 millió euró körüli összegről cikkezett, Depolo szerint a Bayer Leverkusen ékköve ennél jóval többet ér a mai piacon. Az ügynök magabiztosan nyilatkozott ügyfele piaci értékéről:

„Ő egy 100 millió eurós játékos. Kofanéval az Arsenalnak a következő tíz évre meglesz a topcsatára. Jelenleg ő a legjobb és legkomplettebb U21-es csatár Európában. Megvan benne a sebesség, a technika, remekül védekezik és erős a levegőben. Nagyon nehéz egyetlen csatárban megtalálni mindezt a tulajdonságot.”

Ez az összeg illeszkedne az Arsenal utóbbi évekbeli transzferpolitikájába, hiszen a klub nem riad vissza a nagy befektetésektől, ha a megfelelő profilú játékosról van szó – ahogy azt Khvicha Kvaratskhelia pletykált megszerzése kapcsán is láthattuk.

Európai sztárklubok sorban állása

Az Arsenal nincs egyedül a versenyfutásban. Depolo elárulta, hogy telefonja folyamatosan csörög a világ legnagyobb klubjai miatt. A kérők listáján ott szerepel a Chelsea, a Newcastle, az Everton, a Brentford, valamint kontinentális óriások, mint a Bayern München és a Barcelona.

Utóbbi különösen érdekes, hiszen a katalánok Ferran Torres esetleges távozásával épp helyet csinálhatnának egy új támadónak.

„Soha életemben nem kaptam annyi hívást, mint most Kofane miatt” – ismerte el Depolo.

Ugyanakkor az ügynök utalt rá, hogy az Arsenalnál kialakított projekt és a fiatalokba vetett bizalom komoly előnyt jelenthet számukra a többiekkel szemben. Ez kulcsfontosságú lehet, pláne ha figyelembe vesszük a keretet sújtó aktuális sérüléshullámot, ami miatt Arteta kénytelen minél előbb további minőségi mélységet adni a csapatának.

Ha az Ágyúsoknak sikerül nyélbe ütniük az üzletet, Christian Kofane lehet a nyár egyik legdrágább és legizgalmasabb igazolása a Premier League-ben.



