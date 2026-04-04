Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Slot elmondta, a klub bevonta őt a nyári kívánságlista kialakításába – idézte Fabrizio Romano a holland mestert.

"Igen, része vagyok ezeknek a beszélgetéseknek. És tudom, hogy miért tette fel ezt a kérdést" – utalt az újságíró feltételezésére, miszerint, ha Slot tudta nélkül tervezné a Liverpool a jövő évi keretét, az arra utalna, hogy hamarosan távozik.

Mint ismert, az AZ Alkmaar és a Feyenoord korábbi vezetőedzője első angliai szezonjában megnyerte a Premier League-et a Vörösökkel, ám az idei kiírás már felemásabbra sikeredett. Bár a Bajnokok Ligájában bejutott a negyeddöntőjébe a Liverpool, a bajnokságban mindössze az ötödik helyen áll.

