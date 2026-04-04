Goal.com
Live
FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-GALATASARAYAFP
Bózsik Tamás

Vége a találgatásoknak? Arne Slot maga utalt arra, hogy hol kezdi meg a következő szezont

Transfers
A. Slot
Liverpool
Anglia 1

A holland szakvezető reagált egy újabb újságírói kérdésre, ami a távozását firtatta. Úgy tűnik, Arne Slot a következő idényt is a Liverpool kispadján kezdi meg.

Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Slot elmondta, a klub bevonta őt a nyári kívánságlista kialakításába – idézte Fabrizio Romano a holland mestert. 

"Igen, része vagyok ezeknek a beszélgetéseknek. És tudom, hogy miért tette fel ezt a kérdést" – utalt az újságíró feltételezésére, miszerint, ha Slot tudta nélkül tervezné a Liverpool a jövő évi keretét, az arra utalna, hogy hamarosan távozik. 

Mint ismert, az AZ Alkmaar és a Feyenoord korábbi vezetőedzője első angliai szezonjában megnyerte a Premier League-et a Vörösökkel, ám az idei kiírás már felemásabbra sikeredett. Bár a Bajnokok Ligájában bejutott a negyeddöntőjébe a Liverpool, a bajnokságban mindössze az ötödik helyen áll.

Bajnokok Ligája
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés