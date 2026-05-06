Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-ARSENAL-ATLETICOAFP
Bózsik Tamás

A Manchester United legendája szerint az Arsenal túlzottan megünnepelte, hogy bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe

Arsenal
Bajnokok Ligája

A televíziós szakértőként dolgozó Wayne Rooney úgy vélte, hogy Mikel Arteta vezetőedző és játékosai túlzott vehemenciával ünnepelték meg, hogy ott lesznek a Bajnokok Ligája budapesti fináléjában.

Amint arról a GOAL is beszámolt, az Arsenal Bukayo Saka góljával kiejtette az Atletico Madridot a Bajnokok Ligája elődöntőjéből, ezzel bejutott a sorozat döntőjébe. 

Legutóbb 20 éve, 2006-ban jártak a fináléban az Ágyúsok, akik megadták a módját a történelmi eredmény megünneplésének. A stadion környékén tűzijátékok röpültek az égbe, míg Arteta a csapatához csatlakozva ünnepelt az Emiratesben.

Ugyanakkor a Prime Video Sport adásában szakértőként tevékenykedő Wayne Rooney szerint nem jött még el az ideje az ekkora ünneplésnek. 

"Megérdemelten jutottak oda, ahova, de még nem nyerték meg a BL-t. Szerintem a találkozó utáni ünnepléssel kissé túllőttek a célon. Akkor örömködj, amikor nyertél!" - állította a Manchester United legendás csatára.

Az Arsenal egykori sikeredzője, aki legutóbb BL-döntőig kormányozta az együttest, szintén óva intett a túlzott ünnepléstől. 

Anglia 1
West Ham United crest
West Ham United
WHU
Arsenal crest
Arsenal
ARS

„Ma este jól teszik, hogy ünnepelnek – ez normális, de azt szeretnénk, ha már a döntőre és a következő meccsre koncentrálnának – mondta Arséne Wenger a beIN Sportsnak. – Az ünneplés megérdemelt, az öröm teljesen normális, de most a következő lépés az, hogy eljussunk a döntőig, és megnyerjük azt.”

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

TippmixPro banner

Hirdetés